ΕΣΥ: Ετοιμάζεται επίταξη ιδιωτών γιατρών σε 2 εβδομάδες

Της Λουίζας Κροντήρη

Το νόμο Πλεύρη, που σε έκτακτες συνθήκες μπορεί να υποχρεώσει τους ιδιώτες γιατρούς να συνδράμουν στο ΕΣΥ, ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει σε λιγότερο από δύο εβδομάδες το υπουργείο Υγείας.

Στόχος να καλυφθούν τα τεράστια κενά σε παθολόγους στα νοσοκομεία της περιφέρειας, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες στη σημερινή (Πέμπτη) σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε προειδοποιήσει τους γιατρούς, με τους Ιατρικούς Συλλόγους και φορείς, να απαντούν ότι δεν πρόκειται για έκτακτη ανάγκη όπως ήταν η περίοδος της πανδημίας. Στην επιστολή του ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.κάνει λόγο για απειλητικές δηλώσεις του υπουργού Υγείας, σημειώνοντας ότι «είναι απολύτως αδικαιολόγητες οι ευθείες ή συγκαλυμμένες απειλές, πέραν του ότι στην πράξη θα επιδεινώσουν το πρόβλημα, γεγονός που υποθέτουμε ότι δεν επιδιώκετε». Η επιστολή αναλυτικά.

Ο υπουργός Υγείας είχε καλέσει ιδιώτες γιατρούς να εργαστούν σε δημόσια νοσοκομεία ώστε να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν, αλλά στη συντριπτική τους πλειονότητα αρνήθηκαν.

Αδιαφορία στην υπολειτουργία των επαρχιακών νοσοκομείων δεν μπορεί να δείξει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και θα προχωρήσει σε μια είδους επίταξη, όπως ανακοίνωσε στο 15th Pharma and Health Conference.

Ο υπουργός δήλωσε ότι με διάθεση συνεννόησης, οι διοικητές κάλεσαν ήδη τους ιδιώτες ιατρούς να «έρθουν χωρίς πίεση» για να βοηθήσουν στα νοσοκομεία με άγονες προκηρύξεις θέσεων, αλλά στο σύνολο της χώρας εκ των 140, 105 απάντησαν αρνητικά, 14 ίσως και 11 δεχόμαστε.

Πηγή: skai.gr

