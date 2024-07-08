Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η κατάρριψη drones στον Κόλπο του Άντεν από την ελληνική φρεγάτα «Ψαρά».

Το βίντεο παρουσιάζει την πτήση του ενός εκ των δύο drones τα οποία χτύπησε η φρεγάτα Ψαρά.

HS Psara 🇬🇷 heeft afgelopen nacht een drone-aanval van de Houthi’s afgewend tijdens het begeleiden van een vrachtschip door de Golf van Aden in het kader van @EUNAVFORASPIDES. https://t.co/JJ5CCX3Kc5. Karel Doorman waarschuwde voor de naderende dreiging 👉 https://t.co/28EBe7l4l5 pic.twitter.com/oNXT2SU6HU — Koninklijke Marine (@kon_marine) July 8, 2024



Υπενθυμίζεται ότι προστασία σε εμπορικό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν, από επίθεση Μη Επανδρωμένων Οχημάτων (drones) παρείχε χθες τις πρώτες πρωϊνές ώρες η Φρεγάτα ΨΑΡΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, την Κυριακή 7 Ιουλίου 2024 και πρώτες πρωινές ώρες στον Κόλπο του Άντεν, η Φρεγάτα ΨΑΡΑ στο πλαίσιο της επιχείρησης της EUNAVFOR ASPIDES, παρέχοντας προστασία σε εμπορικό πλοίο, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά τόσο το σύστημα antidrone, όσο και το πυροβόλο, έβαλε εναντίον τεσσάρων Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (UAVs), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής, δύο εκ των οποίων κατερρίφθησαν και τα άλλα απομακρύνθηκαν. Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, η Φρεγάτα συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.

Το βίντεο αποδίδεται στο Ολλανδικό ναυτικό, καθώς ο επικεφαλής της επιχείρησης Ασπίδες για αυτό το εξάμηνο είναι Ολλανδός και πριν από λίγα λεπτά το ολλανδικό Ναυτικό εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρει ότι ενημερώθηκε η ελληνική φρεγάτα από το ολλανδικό πλοίο για την εισερχόμενη απειλή.

Βεβαίως είχαν εντοπιστεί από το σύστημα διαρροών, τα τέσσερα συνολικά μη επανδρωμένα, τα οποία είχαν εκτοξευθεί από την από το έδαφος της Υεμένης και είχαν ήδη στοχοποιηθεί οι δύο πιο επικίνδυνοι στόχοι.

Σημειώνεται ότι στο πρώτο τρίμηνο της επιχείρησης είχε υπάρξει εμπλοκή στο Κόλπο του Άντεν και της φρεγάτας «Ύδρα». Στην πρώτη περίπτωση είχε υποχρεώσει σε αλλαγή πορείας drones και στη δεύτερη κατέρριψε ένα drone.

