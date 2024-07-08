Πηγές ΕΛ.ΑΣ για το έγκλημα στο Ψυχικό: «Φαίνεται πως το θύμα απέκτησε σε νησί των Κυκλάδων κάτι που επιθυμούσε κι άλλος»

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής κατόρθωσε να εντοπίσει και να συλλάβει τον 44χρονο φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας του 54χρονου τοπογράφου, στο Νέο Ψυχικό, ενώ οι έρευνες στρέφονται πλέον προς την αποκάλυψη του ηθικού αυτουργού.

«Ο 54χρονος τοπογράφος φέρεται να απέκτησε σε νησί των Κυκλάδων κάτι που επιθυμούσε πολύ και άλλος» τονίζουν πηγές της ΕΛΑΣ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Φαίνεται ότι, πιθανότατα, κάποιος ενοχλήθηκε πολύ και έδωσε την εντολή δολοφονίας του», προσθέτουν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φως στην υπόθεση αναμένεται να «ρίξουν» τα κινητά τηλέφωνα του θύματος και του φερόμενου ως δράστη, που βρίσκονται στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Ο όγκος δεδομένων του κινητού του θύματος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της έρευνας. Παράλληλα, σήμερα πρόκειται να ξεκινήσει και η έρευνα στα κινητά τηλέφωνα του 44χρονου, που εντόπισαν αστυνομικοί στο σπίτι όπου διέμενε.

Όπως αναφέρουν, ακόμη, οι πηγές της ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών κατάφεραν να αντλήσουν κάποιες πολύτιμες πληροφορίες από την κατάθεση της συντρόφου του 44χρονου και από τις καταθέσεις γνωστών του θύματος.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ο φερόμενος ως δράστης, που εξακολουθεί να αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση, πρόκειται να απολογηθεί την Πέμπτη 11 Ιουλίου.

