Ναυαγός στη Μύκονο: Βίντεο από τη διάσωση άνδρα στα Ρήνια

Μάχη με τα κύματα έδινε ναυαγός έξω από το λιμάνι της Μυκόνου

Ναυαγός διασώθηκε στα Ρήνια έξω από τη Μύκονο από το Super Express, που μόλις είχε αποπλεύσει για Ραφήνα. 

Πρόκειται για υπήκοο Σερβίας που ήταν ο μοναδικός επιβαίνων ενός ταχύπλοου σκάφους που ημι βυθίστηκε 2,8 ναυτικά μίλια νότια της Τήνου.

Ο ναυαγός χρησιμοποιούσε τη σωστική λέμβο και έδινε πραγματική μάχη με τα κύματα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον ανέβασαν στο πλοίο και τον παρέλαβε το 166 για Τήνο. Ο διασωθείς, που είναι 40 ετών περίπου, είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρεται στο λιμάνι της Ραφήνας.

