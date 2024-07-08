Ναυαγός διασώθηκε στα Ρήνια έξω από τη Μύκονο από το Super Express, που μόλις είχε αποπλεύσει για Ραφήνα.

Πρόκειται για υπήκοο Σερβίας που ήταν ο μοναδικός επιβαίνων ενός ταχύπλοου σκάφους που ημι βυθίστηκε 2,8 ναυτικά μίλια νότια της Τήνου.

Μάχη με τα κύματα δίνει ναυαγός έξω απ' το λιμάνι της Μυκόνου - Βίντεο από επιβάτη του ferry boat «Super Express» pic.twitter.com/qG1CNBVKGQ — LiFO (@lifomag) July 8, 2024

Ο ναυαγός χρησιμοποιούσε τη σωστική λέμβο και έδινε πραγματική μάχη με τα κύματα.

Συμβαίνει τώρα: Άνθρωπος στη θάλασσα μέσα σε σφοδρή θαλασσοταραχή λίγο έξω από το λιμάνι της Μυκόνου pic.twitter.com/63Ibrx8Tqk — LiFO (@lifomag) July 8, 2024

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον ανέβασαν στο πλοίο και τον παρέλαβε το 166 για Τήνο. Ο διασωθείς, που είναι 40 ετών περίπου, είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρεται στο λιμάνι της Ραφήνας.

Πηγή: skai.gr

