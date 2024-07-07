Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται ώρα με την ώρα όσον αφορά τη δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου στο Ψυχικό, καθώς τα μέλη της ΕΛΑΣ εντόπισαν πυρίτιδα στη ζώνη του 44χρονου, που κατηγορείται για τη δολοφονία και ο οποίος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Πέμπτη. Ελέγχονται επίσης η μηχανή του, τα γάντια του και το μπουφάν του.

Περαιτέρω, στην πολυκατοικία όπου διέμενε με τη σύντροφό του στο Ψυχικό εντοπίστηκε κρύπτη μέσα σε ψευδοροφή, στην οποία ο 44χρονος έκρυβε δύο κινητά τηλέφωνα, μια συσκευή GPS και κάρτες SIM. Ίχνη πυρίτιδας και σε ένα ζευγάρι παπούτσια, μια ζώνη, ένα ζευγάρι γάντια μοτοσικλέτας, ένα μπουφάν μοτοσικλέτας εξετάζονται επίσης για να εδραιωθούν επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος του 44χρονου.

Από το GPS επίσης 2 κινητά τηλέφωνα θα επιχειρήσουν να ανακτήσουν επικοινωνίες, επαφές και ενδεχομένως στίγματα κίνησης του τα επίμαχα χρονικά διαστήματα πριν κατά τη διάρκεια, και μετά τη δολοφονία. Επίσης, από τα ίδια ηλεκτρονικά μέσα θα επιχειρήσουν να ανακτήσουν και επαφές που αφορούν και τον ύποπτο ηθικό αυτουργό θα προβούν και σε άρση τραπεζικού απόρρητου προκειμένου να δουν αν υπάρχουν εμβάσματα που θα θεωρηθούν ενδεχομένως ως αμοιβή συμβολαίου θανάτου που διεπράχθη, ενώ αναζητούν και το δικό του σπίτι του σε περιοχή Αθήνας.

Ο 44χρονος κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στον Ανακριτή για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της Ευελπίδων λίγο μετά τις 9 το πρωί, όπου αρχικά οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι δικαστικές αρχές σε βάρος του με βάση το υλικό που συνέλεξαν οι αστυνομικοί.

Στην συνέχεια, ο 44χρονος, που σύμφωνα με τη δικογραφία είναι αυτός που εκτέλεσε με αλλεπάλληλους πυροβολισμούς τον τοπογράφο, οδηγήθηκε στον Ανακριτή από τον οποίο ζήτησε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του έναντι της κατηγορίας για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο 44χρονος έχει πλούσιο ποινικό μητρώο με εμπλοκή σε αρκετές υποθέσεις, ανάμεσα στις οποίες και η υπόθεση απαγωγής γνωστού εφοπλιστή, που είχε απασχολήσει το πανελλήνιο.

Τα στελέχη του τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής προχώρησαν στη σύλληψή του για να μη χαθούν πολύτιμα στοιχεία της έρευνας, και όχι υπό τον φόβο να διαφύγει στο εξωτερικό.



Σε παράλληλο στάδιο οι αρμόδιοι αξιωματικοί αναζητούν τον ηθικό αυτουργό της δολοφονίας του τοπογράφου, με έναν από τους υπόπτους να δραστηριοποιείται στη Μύκονο, στον τομέα των ακίνητων. Σε αυτό το πλαίσιο, η σύντροφος του 44χρονου, κατέθεσε ότι γνωρίζει τον ύποπτο για ηθική αυτουργία, και μάλιστα ότι ο σύντροφός της τον είχε συναντήσει τουλάχιστον δυο φορές στη Μύκονο το περασμένο Πάσχα για να συζητήσουν για δουλειές όπως χαρακτηριστικά είπε. Σημειώνεται ότι στην πολυκατοικία στην οποία διαμένει η ίδια, και συνελήφθη ο 44χρονος, διαμένει επίσης ο αδελφός συνεργάτη του βασικού υπόπτου για ηθική αυτουργία.



Όσον άφορα τον ηθικό αυτουργό τα στελέχη τους Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής εκτιμούν ότι πρόκειται σίγουρα για συμβόλαιο θανάτου, από κάποιον που θεωρούσε ότι απειλούνταν επαγγελματικά από το θύμα στη Μύκονο ή και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων.

