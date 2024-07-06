Λογαριασμός
Γεμάτα… νεολαία αναχωρούν τα πλοία για τα νησιά από τον Πειραιά – Δείτε φωτογραφίες 

Από το πρωί, οι προβλήτες γέμισαν με τους αδειούχους του Ιουλίου, στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά και παρέες που ξεκινούν τις διακοπές τους

Αυξημένη επιβατική κίνηση παρατηρείται από χθες στο λιμάνι του Πειραιά, από όπου αναχωρούν τα πλοία για Αργοσαρωνικό, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Από το πρωί, οι προβλήτες γέμισαν με τους αδειούχους του Ιουλίου, στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά και παρέες που ξεκινούν για τις ολιγοήμερες διακοπές τους, όσες μέρες επιτρέπει το «πορτοφόλι» τους . 

Εκτός από την… νεολαία, το πλοίο της γραμμής για τα νησιά παίρνουν και οι εργαζόμενοι αδειούχοι του Ιουλίου με τις οικογένειές τους,  αλλά και φοιτητές που επιστρέφουν στον τόπο καταγωγής τους. 

skai.gr

