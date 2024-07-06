Διαδικασίες εξπρές μέσω ψηφιοποίησης της έκδοσης άδειας γάμου, βάπτισης, λύσης διαζυγίου επεξεργάζεται το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τις …ευλογίες μάλιστα της Εκκλησίας, η οποία φαίνεται πως μπαίνει στον ψηφιακό κόσμο προκειμένου να εξυπηρετήσει άμεσα και χωρίς κόπο τους πολίτες.

Οι ενδιαφερόμενοι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν την δυνατότητα να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους με την Εκκλησία της Ελλάδος και να ολοκληρώνουν χωρίς γραφειοκρατία όλες τις σχετικές διαδικασίες για την τέλεση ενός μυστηρίου από τον υπολογιστή τους μέσω του gov.gr.

Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου «μια πολύ φιλόδοξη και αναγκαία προσπάθεια για περαιτέρω απλοποίηση διαδικασιών ξεκινά από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Εκκλησία της Ελλάδας. Οι διαδικασίες όπως εκείνες που αφορούν σε θρησκευτικούς γάμους και βαπτίσεις, διαδικασίες που σήμερα γίνονται μόνο με επίσκεψη σε κάποιο Ιερό Ναό, έως το τέλος του χρόνου θα γίνονται ψηφιακά. Προφανώς με τον ίδιο τρόπο θα μπορεί κάποιος να πιστοποιεί και την τέλεση των παραπάνω».

Γάμος, βάφτιση, διαζύγιο με ένα κλικ στην ειδική εφαρμογή

Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζεται μια εφαρμογή, την οποία θα διαχειρίζονται οι Μητροπόλεις, μέσω της οποίας θα γίνεται ηλεκτρονικά η υποδοχή και διεκπεραίωση των απαιτούμενων αιτήσεων για το μυστήριο του γάμου και βάπτισης.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μελετά μετά την τέλεση του μυστηρίου όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες με τα ληξιαρχεία και τα δημοτολόγια των δήμων να εκτελούνται αυτόματα και οι ενδιαφερόμενοι να ειδοποιούνται είτε μέσω SMS στο κινητό τους ή με μήνυμα στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση σχετικά με το πιστοποιητικό που έχουν ζητήσει.

Συγκεκριμένα, τα μέχρι τώρα απαιτούμενα έγγραφα, τα οποία αναμένεται να απλοποιηθούν και να ψηφιοποιηθούν ώστε να διευκολύνουν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους είναι η έκδοση άδειας γάμου και βάπτισης, η αίτηση τέλεσης γάμου, η καταχώριση τελεσθέντος γάμου και βάπτισης, η δήλωση στο ληξιαρχείο και για τα δυο μυστήρια, ενώ ψηφιακά θα γίνεται και η ενημέρωση μερίδας στο δημοτολόγιο για γάμο και βάπτιση, αντίστοιχα.

Σε αυτά, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, θα προστεθεί και η έκδοση πιστοποιητικού τέλεσης θρησκευτικού γάμου και βάπτισης, ενώ ψηφιακά και με ένα κλικ προβλέπεται να γίνεται και η έκδοση πιστοποιητικού λύσης γάμου (αντικατάσταση του σημερινού διαζευκτηρίου).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

