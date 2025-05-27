Του Μάκη Συνοδινού

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της άτυχης συμβολαιογράφου στη Ζάκυνθο, η οποία δολοφονήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το βράδυ της Δευτέρας προσήχθησαν τρία άτομα αλβανικής καταγωγής - πατέρας, γιος και θείος - οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για το άγριο έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, μετράει αντίστροφα ο χρόνος, ώστε οι προσαγωγές να μετατραπούν σε συλλήψεις.

Ως δολοφόνος θεωρείται ο γιος, ενώ ο πατέρας του και ο θείος του φέρονται να εμπλέκονται στη ληστεία της 69χρονης συμβολαιογράφου.

Οι αξιωματικοί της ασφάλειας που ερευνούν όλους αυτούς τους μήνες την υπόθεση είναι πεπεισμένοι πως όταν η 69χρονη αντιστάθηκε, ο γιος την μαχαίρωσε με αποτέλεσμα η συμβολαιογράφος να χάσει τη ζωή της από ακατάσχετη αιμορραγία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.