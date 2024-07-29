Εξιτήριο για τον Ελληνοκαναδό από το Βενιζέλειο

Εξιτήριο από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο πήρε το απόγευμα της Δευτέρας ο Ελληνοκαναδός, που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού προ ημερών, μετά από διασκέδαση με την οικογένειά του σε μπαρ της οδού Μιλάτου, στο κέντρο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, έχει αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα στη γνάθο, στη ρινική και στη μετωπιαία κοιλότητα.

Όσον αφορά την κατάσταση του ματιού του, αναφέρεται πως παραμένει ένα μικρό πρόβλημα στην κίνησή του, η οποία -σύμφωνα με τους ειδικούς- εκτιμάται να επανέρχεται σε 2 με 3 μήνες στην πλήρη και κανονική λειτουργία του.

Ο 49χρονος θα επιστρέψει στο νοσοκομείο την ερχόμενη εβδομάδα προκειμένου να πραγματοποιηθεί επανεξέταση της κατάστασής του.

