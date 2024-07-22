Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε Ελληνοκαναδός στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του και την ανάγκη για χειρουργικές και νευροχειρουργικές επεμβάσεις που αφορούν στην αποκατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της 16ης Ιουλίου στις 2.00 π.μ. σε κέντρο διασκέδασης στο κέντρο του Ηρακλείου.

Εκεί βρισκόταν και διασκέδαζαν με την οικογένεια του ο 49χρονος Ελληνοκαναδός με καταγωγή από την Κρήτη. Κατά την αποχώρηση τους, δύο έως τέσσερα άτομα που διασκέδαζαν στον ίδιο χώρο, άσκησαν απρόκλητα επίθεση στον ίδιο, τη σύντροφό του και το γιο της, χτυπώντας τους με μπουνιές, κλοτσιές και άλλα χτυπήματα. Ελαφρά τραυματίστηκε και ο δεύτερος γιος της συντρόφου του 49χρονου.

Ο 49χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση και με αιματώματα.

Του περιστατικού επιλήφθηκε η αστυνομία και από την προανάκριση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δραστών που αφορούν δύο Έλληνες 32 ετών και 33 ετών, από τα Ζωνιανά ο πρώτος και το Μαλεβύζι Ηρακλείου ο δεύτερος, οι οποίοι αναζητούνται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.