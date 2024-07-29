Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για 30/7 σε όλη την Κρήτη

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο, Τρίτη 30 Ιουλίου σε όλη την Κρήτη, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης και τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Όλες οι Υπηρεσίες και τα Τεχνικά Μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε πλήρη κινητοποίηση red code, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα.

Οι αρμόδιοι υπενθυμίζουν σε όλους την απαγόρευση για κάθε περίπτωση καύσης ή χρήσης πυρός που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και παράλληλα γνωστοποιεί εκ νέου την απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων στα δασικά οικοσυστήματα υψηλής προστασίας που ευρίσκονται σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση και λοιπές ευπαθείς περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης, όπως έχουν ορισθεί με σχετικές αποφάσεις αντιπεριφερειαρχών, τα όρια των οποίων απεικονίζονται σε σχετικούς χάρτες που συντάχθηκαν σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δασών Κρήτης και είναι αναρτημένοι στο σύνδεσμο: https://www.crete.gov.gr/chartes-politikis-prostasias/.

Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές που αποφασίστηκε η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ενώ καλούνται όλοι οι πολίτες να ενημερωθούν στον ιστότοπο της ΓΓΠΠ: https://civilprotection.gov.gr/xartis και για τις οδηγίες προστασίας στην διεύθυνση https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies

