Η Σαντορίνη υποφέρει από τον υπερ-τουρισμό

Μείζον θέμα στα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα του εξωτερικού γίνεται το τελευταίο διάστημα ο υπερ-τουρισμός στη Σαντορίνη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η κοσμοσυρροή στο εμβληματικό νησί των Κυκλάδων είναι φέτος το καλοκαίρι άνευ προηγουμένου κάνοντας αφόρητη την κατάσταση για ντόπιους και επισκέπτες, καθώς οι υποδομές είναι πεπαλαιωμένες και δεν αντέχουν το φόρτο.

Χιλιάδες επισκέπτες απ' όλο τον κόσμο κατακλύζουν τα στενά της Σαντορίνης ακόμη και για λίγες μόνο ώρες.

"Η άφιξη μεγάλων αριθμών ανθρώπων, επιβαρύνει σοβαρά τις τοπικές υποδομές. Οι δρόμοι μας δεν είναι σχεδιασμένοι για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, ούτε τα στενά λιθόστρωτα δρομάκια έχουν σχεδιαστεί γι' αυτό", περιγράφει ο Κώστας Σακαβάρας, τουριστικός οδηγός.

Περίπου 3,5 εκατ. τουρίστες επισκέφθηκαν πέρσι τη Σαντορίνη, αριθμός δυσανάλογα μεγάλος αν συγκριθεί με τους 20.000 κατοίκους του νησιού, και δυσβάστακτος για την κίνηση των πεζών στο νησί.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε πως εξετάζει μέτρα περιορισμού των αριθμού των επισκεπτών με κρουαζιερόπλοια.

Παράλληλα, ο δήμαρχος του νησιού προτείνει πλαφόν σε 8 χιλιάδες επισκέπτες ανά ημέρα από 17.000 που ισχύει σήμερα.

Σε κάποιες περιοχές, οι ντόπιοι έχουν κουραστεί και αδυνατούν πια να καλωσορίζουν τους χιλιάδες τουρίστες καθώς ο υπερ-τουρίσμος διώχνει από τα σπίτια τους μόνιμους κατοίκους, συνοψίζει ενδεικτικά το ρεπορτάζ του CNN.

Επιπλέον και το διεθνές πρακτορείο Reuters αποτυπώνει παραστατικά την οριακή κατάσταση του νησιού.

Μια πινακίδα καρφωμένη σε έναν τοίχο, σε σοκάκι της Οίας, αναφέρει χαρακτηριστικά "Σεβασμός. Είναι οι διακοπές σας, είναι το σπίτι μας".

Για πολλούς από τους μόνιμους κατοίκους, το άλλοτε ειδυλλιακό νησί, έχει καταστραφεί από τον μαζικό τουρισμό.

"Είναι γεγονός ότι το βιοτικό μας επίπεδο έχει πέσει, είναι τόσο απλό. Όταν αυξάνεις τον αριθμό των επισκεπτών σου 20 φορές… Είμαστε σε ένα μικρό νησί.", αναφέρει ο Γεώργιος Δαμίγος, Ιδιοκτήτης Ξενοδοχείου.

"Τι είδους υποδομές χρειάζεται να επιβάλεις σε αυτό το μικρό νησί, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε 30πλάσια αύξηση των τουριστών, χωρίς να δημιουργήσεις ένα "τέρας";", διερωτάται.

Η Σαντορίνη κάθε καλοκαίρι δοκιμάζει τις αντοχές της. Κάθε σοκάκι είναι ασφυκτικά γεμάτο… και όταν ο ήλιος πέφτει, όλοι στριμώχνονται σε κάποιο μπαλκόνι για να τραβήξουν μια φωτογραφία.

Ο συνωστισμός αυτός ενοχλεί πλέον και τους τουρίστες.

"Πιστεύω ότι έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι, πιθανόν να πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες σχετικά με τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών ανά ημέρα που μπορεί να φιλοξενήσει η Σαντορίνη, έτσι και ο κάθε επισκέπτης θα έχει πιο ευχάριστη εμπειρία" εκτιμά τουρίστρια από την Πορτογαλία ενώ τουρίστας από την Αγγλία σχολιάζει "Γνώριζα ότι τα κρουαζιερόπλοια θα έρχονταν, οπότε ήμουν προετοιμασμένος για το πόσο πολύ κόσμο θα είχε, για να είμαι ειλικρινής."

Η πίεση που ασκείται στις απαρχαιωμένες υποδομές του νησιού δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Κυκλοφοριακό χάος, και υποδομές όπως αποχέτευση, ύδρευση, αποκομιδή απορριμάτων στο κόκκινο, όπως αναφέρουν κάτοικοι και επιχειρηματίες.

"Η κατάσταση αυτή τη στιγμή που έχουμε στο νησί, δυστυχώς υπάρχει μια τεράστια έλλειψη υποδομών και αυτό που φωνάζουμε πάρα πολύ, όλοι οι επιχειρηματίες αλλά και οι κάτοικοι του νησιού είναι ότι μας λείπουν πάρα πολλά πράγματα, τα αυτονόητα", αναφέρει ο Αλέξανδρος Πελεκάνος, Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σαντορίνης.

Μοναδική ελπίδα η απόφαση από του χρόνου να περιοριστούν τα κρουαζιερόπλοια που θα προσεγγίζουν καθημερινά το νησί.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.