Ποινική δίωξη για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο

Μετά από επτά μήνες ερευνών για την οικονομική διαχείριση της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», η Εισαγγελία της Αθήνας κατέληξε στην άσκηση ποινικής δίωξης για τον ιδρυτή και εμπνευστή του εγχειρήματος Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο και δύο, ακόμα, συγγενικά του πρόσωπα.

Από την έρευνα, σύμφωνα με πληροφορίες, προέκυψαν στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της άσκησης ποινικής δίωξης για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, με την έννοια των παραβάσεων στη διαχείριση χρηματικών ποσών που αποτελούσαν χορηγίες για την ενίσχυση της τροφοδοσίας απόρων συμπολιτών μας.

Η δίωξη αφορά τον ίδιο τον Πολυχρονόπουλο, τη μητέρα και το γαμπρό του, που κατά τη δίωξη συνέδραμαν στην οικειοποίηση διαφόρων χρηματικών ποσών.

Από την έρευνα σύμφωνα με πληροφορίες προέκυψε, ότι διάφορα ποσά δωρεών για την κοινωνική κουζίνα, που πράγματι είχε προσφέρει σημαντικό έργο σε αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας, διοχετεύθηκαν σε προσωπικούς συγγενικών προσώπων του Πολυχρονόπουλου. Το ύψος των χρημάτων αυτών υπολογίζονται σε 600 χιλιάδες ευρώ σε διάστημα περίπου μιας τριετίας από το 2020 ως και το 2023.

Ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας πάντως από την πρώτη στιγμή της εμπλοκής του ονόματος του στις έρευνες για τη διαχείριση των χορηγιών και δωρεών για τη δράση του, αρνείται ότι έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη και ισχυρίζεται πως όλα τα χρήματα από τις δωρεές διατέθηκαν στην κοινωνική κουζίνα για τη σίτιση άπορων συνανθρώπων μας και ότι ο ίδιος ουδέποτε ιδιοποιήθηκε έστω και ένα ευρώ.

