Βίντεο δείχνει πώς ξεκίνησε το επεισόδιο με θύμα τον 49χρονο Ελληνοκαναδό σε μπαρ στην Κρήτη

Βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει πώς ακριβώς ξεκίνησε το επεισόδιο με την παρέα των Κρητικών και τον 49χρονο κρητικής καταγωγής Ελληνοκαναδό σε μπαρ του Ηρακλείου φέρνει στη δημοσιότητα το Cretalive.gr

Είναι ένα βίντεο που έχει στη διάθεση της η ΕΛ.ΑΣ και θα επισυναφθεί στη δικογραφία που θα διαβιβαστεί στη δικαιοσύνη για την υπόθεση, η οποία ήδη έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις εντός και εκτός Ελλάδος.

Τα επίμαχα καρέ, όπως θα παρακολουθήσετε στο βίντεο, δείχνουν την οικογένεια του 49χρονου Ελληνοκαναδού να εξέρχεται από το μπαρ μετά από διασκέδαση. Προπορεύονται ο ένας από τους γιους της οικογένειας με τη μητέρα του, την 41χρονη Ισλανδή σύζυγο του 49χρονου παθόντα. Η γυναίκα δείχνει ευδιάθετη αφού προχωρά προς την έξοδο του μαγαζιού κεφάτη, υψώνει τα χέρια και λικνίζεται.

Λίγα μέτρα πιο πίσω ακολουθεί ο 49χρονος με τον δεύτερο γιο της οικογένειας. Στο βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα το στιγμιότυπο κατά το οποίο θαμώνας (ένας εκ των κατηγορουμένων) ακουμπάει κατά λάθος με το τσιγάρο του στο χέρι τον Ελληνοκαναδό, ο οποίος γυρίζει το κεφάλι του προς την παρέα, ενώ ταυτόχρονα τρίβει με το χέρι του το σημείο που τον είχε ακουμπήσει η καύτρα του τσιγάρου.

Ο νεαρός που καίει κατά λάθος τον 49χρονο, κρατά το τσιγάρο πίσω από την πλάτη του όσο είναι στραμμένος στην παρέα του και κουβεντιάζουν αμέριμνοι. Τη στιγμή που περνάει ο Ελληνοκαναδός, ο νεαρός φέρεται να γέρνει λίγο να μιλήσει σε φιλικό πρόσωπο, με αποτέλεσμα το τσιγάρο του να ακουμπήσει τον άνδρα που περνούσε ακριβώς πίσω του για να βγει έξω.

Το βίντεο δεν έχει ήχο ώστε να υπάρχει εικόνα των διαλόγων, φαίνεται όμως ότι ο Κρητικός με το τσιγάρο κάνει νεύμα στον 49χρονο προκειμένου να του πει ότι δεν τον είχε δει. Ο Ελληνοκαναδός κάνει κίνηση να φύγει, όμως τελικά γυρίζει πίσω και κατευθύνεται προς το μέρος του. Φαίνονται να ανταλλάσσουν κάποιες κουβέντες για το συμβάν με το τσιγάρο, ενώ η παρέα του νεαρού εξακολουθεί να κουβεντιάζει κανονικά, χωρίς να έχει αντιληφθεί τι έχει συμβεί.

Τη στιγμή εκείνη στο πλάνο μπαίνει ένας τρίτος νεαρός (δεν καθόταν στην παρέα), ο οποίος μπαίνει ανάμεσα στους δύο που μιλούν και ουσιαστικά ζητά από τον 49χρονο να αποχωρήσει και να λήξει η όποια παρεξήγηση. Τότε πια αρχίζουν να μαζεύονται γύρω τους και άλλα πρόσωπα και από τις δύο πλευρές. Αποτυπώνεται ξεκάθαρα ότι ανταλλάσσουν κουβέντες, μεσολαβούν χειρονομίες και σπρωξίματα εκατέρωθεν (η 41χρονη Ισλανδή μπαίνει επίσης στη μέση) και η όλη φασαρία μετατοπίζεται πλέον εκτός μπαρ, με τα γνωστά δυστυχώς αποτελέσματα.

Πάντως, είναι πραγματικά να απορεί κάποιος, τουλάχιστον με βάση το περιεχόμενο του συγκεκριμένου βίντεο, πώς ένα ατυχές συμβάν (το κάψιμο με τσιγάρο) που συνέβη χωρίς καμία πρόθεση, πήρε τέτοια καταδικαστέα τροπή.

