Σε έγγραφες εξηγήσεις καλεί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, οι οποίοι παραχώρησαν άδεια σε εταιρεία αθλητικών ειδών για drone show στο Ζάππειο.

Όπως σημειώνουν πηγές του ΥΠΕΘΟ, η σύμβαση που υπεγράφη και το τίμημα, δυσανάλογο της αξίας και του συμβολισμού του χώρου του Ζαππείου, εδράζονται σε απαρχαιωμένο θεσμικό πλαίσιο και τιμολογιακή πολιτική αμετάβλητη για σχεδόν 20 χρόνια.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία, όπως προσθέτουν, πιστοποιούν την ορθότητα της απόφασης της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών να αλλάξει τον τρόπο αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα κοινωφελή ιδρύματα και οι κληρονομιές.

Συγκεκριμένα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τις επόμενες εβδομάδες θα είναι έτοιμος ο νέος νόμος για τα ιδρύματα, τις κοινωφελείς περιουσίες, τις σχολάζουσες κληρονομιές και τις δωρεές προς το Δημόσιο. Θα προβλέπει τη συνολική αλλαγή φιλοσοφίας στην αξιοποίησή τους, με στόχο τη μεγιστοποίηση του δημοσίου οφέλους.

Καταλήγοντας τονίζουν ότι στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων που θα αναλάβει να φέρει σε πέρας το νέο εγχείρημα και που θα προκύψει μετά την ψήφιση του νόμου, θα πάρει δραστικές αποφάσεις για τον τρόπο λειτουργίας, εφαρμόζοντας ανάμεσα σε άλλα και μια διαφορετική τιμολογιακή πολιτική, προσαρμοσμένη στο σήμερα. Επίσης θα προβλεφθούν ρήτρες συνεπειών και ασφαλιστικές δικλείδες για όσους εκμισθώνουν τους χώρους αυτούς.

