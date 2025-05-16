Εντοπίστηκε από την αστυνομία η γυναίκα η οποία απέβαλε το έμβρυο, πίσω από καντίνα στην περιοχή ΤΙΤΑΝ, στη Θεσσαλονίκη.

Το έμβρυο εντοπίστηκε γύρω στις 7 το πρωί και η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο ύστερα από κλήση της ιδιοκτήτριας της καντίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 30χρονη υπήκοο Αλβανίας, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι διασκέδαζε με τον σύζυγό της σε νυχτερινό κέντρο κοντά στο μέρος όπου βρέθηκε το έμβρυο, όταν ένοιωσε αδιαθεσία και πόνο και διαπίστωσε αιμορραγία.

Στη συνέχεια βγήκε από το κέντρο, κατευθύνθηκε στην πίσω πλευρά της καντίνας όπου ένιωσε έντονη αιμορραγία, αλλά, σύμφωνα πάντα με όσα φέρεται να υποστήριξε, από τις συνθήκες χαμηλού φωτισμού δεν αντιλήφθηκε ότι απέβαλε.

Ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελέας η οποία ζήτησε να μεταφερθεί η 30χρονη στο νοσοκομείο για γυναικολογική εξέταση, προκειμένου να διαλευκανθούν τα λεγόμενά της.

Το έμβρυο εξετάστηκε από ιατροδικαστή και διαπιστώθηκε ότι η αποβολή έγινε στον τέταρτο μήνα της κύησης.

Την προανάκριση διεξάγει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου

Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο ύστερα από κλήση της ιδιοκτήτριας της επιχείρησης, η οποία σε δηλώσεις της ανέφερε:

«Το πρωί που ήρθαμε να ανοίξουμε το μαγαζί εντοπίσαμε ένα νεκρό έμβρυο. Ήταν πολύ μικρό, 12-13 εκατοστά, φαινόταν ότι είναι από αποβολή. Η αρχική αίσθηση ήταν ότι πρόκειται για γατάκι αλλά μόλις είδαμε από κοντά τα χεράκια και τα ποδαράκια καταλάβαμε ότι ήταν έμβρυο. Αμέσως καλέσαμε της Αρχές, ήρθαν εδώ και έκαναν τα απαραίτητα. Η γυναίκα προφανώς βρήκε ησυχία γιατί είναι απομονωμένο το μέρος και απέβαλε. Θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε, περνάει πολύ κόσμος από δω καθημερινά, είναι κομβικό το σημείο».

Για την υπόθεση παραγγέλθηκε και ιατροδικαστική εξέταση.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

