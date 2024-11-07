Έξι διαμερίσματα με σοβαρές ζημιές από την έκρηξη στους Αμπελόκηπους

Την Έκθεση Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Διεύθυνσης Δόμησης για την κατάσταση της πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους μετά την ισχυρή έκρηξη στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου παρουσίασε σήμερα, Πέμπτη (7/11) ο δήμος Αθηναίων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, έξι διαμερίσματα υπέστησαν ζημιές με σοβαρές ρηγματώσεις και θραύσεις στην πλάκα και την τοιχοποιία.

Οι σοβαρότερες ζημιές εντοπίστηκαν σε τρία διαμερίσματα του τρίτου ορόφου, ενώ βλάβες έχουν υποστεί και σπίτια στον τέταρτο και τον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας.

«Μέχρι να αρθεί η επικινδυνότητα, όλα τα διαμερίσματα που βρίσκονται δεξιά του άξονα του κλιμακοστασίου, καθώς και ο ακάλυπτος χώρος, τίθενται εκτός χρήσης» πρόσθεσε ο Δήμος.

Η αναλυτική έκθεση του δήμου Αθηναίων για την πολυκατοικία:

«Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει για τα αποτελέσματα της Έκθεσης Επικινδύνου του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Διεύθυνσης Δόμησης της Αντιδημαρχίας Αστικής Αναζωογόνησης, σχετικά με την έκρηξη που σημειώθηκε την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Από την έκθεση προκύπτει ότι υπέστησαν ζημιές με σοβαρές ρηγματώσεις και θραύσεις στην πλάκα και την τοιχοποιία τα εξής διαμερίσματα:

Γ’ όροφος: τρία διαμερίσματα όπου εντοπίζονται οι σοβαρότερες βλάβες.

Β’ όροφος: δύο διαμερίσματα με περιμετρικές ρηγματώσεις στην τοιχοποιία.

Δ’ όροφος: ένα διαμέρισμα με ζημιές στο πάτωμα και την τοιχοποιία.

Μέχρι να αρθεί η επικινδυνότητα, όλα τα διαμερίσματα που βρίσκονται δεξιά του άξονα του κλιμακοστασίου, καθώς και ο ακάλυπτος χώρος, τίθενται εκτός χρήσης».

