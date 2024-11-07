Επεισόδια στο 1ο ΕΠΑΛ στην Λαμία

Η κατάσταση στο 1ο ΕΠΑΛ της Λαμίας άρχισε να ξεφεύγει από χθες Τετάρτη όταν ομάδα μαθητών έβαλε φωτιά στο προαύλιο του σχολείου.

Οι μικρές εστίες κατασβέστηκαν άμεσα από τους καθηγητές.

Ωστόσο οι μαθητές έβαλαν και σήμερα φωτιά στο προαύλιο που βρίσκεται στο πίσω μέρος του σχολείου και οι καθηγητές κάλεσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι πυροσβέστες έσβησαν τις φλόγες και μάλιστα μίλησαν στους μαθητές για να τους ενημερώσουν για την επικινδυνότητα των πράξεων τους.

Σύμφωνα όμως με τις πληροφορίες του Star Κεντρικής Ελλάδας, η κατάσταση ξέφυγε όταν υπήρξε ένταση ανάμεσα σε ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικούς.

Οι μαθητές έριξαν στο πάτωμα γλάστρες, το δοχείο συλλογής μπαταριών, πετούσαν νερό και μπουκάλια, ενώ φώναζαν συνεχώς.

Λίγη ώρα αργότερα πάντως η ηρεμία επανήρθε στο σχολείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η ένταση προκλήθηκε από μαθητές που διαμαρτύρονται καθώς η διεύθυνση του σχολείου έχει λάβει μέτρα κατά του καπνίσματος και της χρήσης κινητού τηλεφώνου.

Μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες επιβλήθηκαν και αποβολές σε μαθητές για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας και τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις.

Πηγή: skai.gr

