Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι ηλικιωμένων απεγκλωβίστηκαν από φλεγόμενη μεζονέτα

Ο άνδρας και η γυναίκα απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και είναι καλά στην υγεία τους 

φωτιά

Ζευγάρι ηλικιωμένων απεγκλωβίστηκε από μεζονέτα, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης στην οποία ξέσπασε φωτιά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, από άγνωστη, μέχρι στιγμής αιτία.Ο άνδρας και η γυναίκα απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και είναι καλά στην υγεία τους.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη μεζονέτα, επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

