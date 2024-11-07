Το ΤΕΕ και η ΓΑΙΑΟΣΕ AE υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στο οποίο περιγράφονται σειρά συνεργειών και κοινών δράσεων που στόχο έχουν την παροχή τεχνικής υποστήριξης από την πλευρά του ΤΕΕ προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση: Με τη θεσμική συνεργασία των δύο φορέων δημιουργείται ένα ευρύτερο πλέγμα συνεργειών, το οποίο θα αφορά:

Στη δημιουργία Ειδικού Μητρώου Μηχανικών της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

Στην από κοινού επεξεργασία και προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τη θέσπιση ειδικού Μητρώου Μηχανικών με αρμοδιότητα τον έλεγχο και την ωρίμανση των ακινήτων ιδιοκτησίας και διαχείρισης της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. προκειμένου:

Σε ό,τι αφορά στα κτίρια/εγκαταστάσεις (δομημένος χώρος) να εκπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Νόμου 5037/2023, περί πρωτοβάθμιων προσεισμικών ελέγχων, αλλά και από την εφαρμογή των Νόμων 4178/2013 και 4495/2017 περί τακτοποιήσεων και παράλληλα να τελούνται οι απαραίτητοι Η/Μ έλεγχοι-εργασίες, που θα διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Να εκδίδεται, όπου απαιτείται, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και τα ενεργειακά πιστοποιητικά. Να υποστηρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στην επίγεια τοπογραφική αποτύπωση εκτάσεων που διαπιστώνεται πως υφίσταται ακούσια ή εκούσια καταπάτηση των ιδιοκτησιακών ορίων. Να υποστηρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. επί χωροταξικών και πολεοδομικών υποθέσεων που επηρεάζουν την κατάσταση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου.

Σύμφωνα πάντα με το ΤΕΕ, από την κοινή δράση στα συγκεκριμένα πεδία εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν πολύτιμες συνέργειες, πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και οικονομίες κλίμακας στο κρίσιμο πεδίο της προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε, ενώ θα επιτευχθεί η αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας της Εταιρείας και η βελτίωση των διαδικασιών χειρισμού των επιμέρους ανωτέρω αναφερομένων ζητημάτων.

Δήλωση Γεώργιου Στασινού, Προέδρου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος:

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σταθερά υποστηρίζει την Πολιτεία, δημόσιους φορείς και εταιρείες του δημοσίου στις αναπτυξιακές τους προσπάθειες και στην υλοποίηση στόχων δημοσίου συμφέροντος. Ειδικά τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να συμβάλλουμε έμπρακτα στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό της Χώρας, προσπαθούμε να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια της πολιτείας, των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των τοπικών κοινωνιών, στην κατεύθυνση της βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα δημόσια έργα και τις πολιτικές γης και αναλαμβάνουμε την ευθύνη, με τη δύναμη που προσφέρει η επιστημοσύνη των 140 χιλιάδων μελών μας, της παροχής εξειδικευμένων τεχνικών συμβουλών, μητρώων και πληροφοριακών συστημάτων, ώστε να διασφαλίζεται η ταχύτητα και η ποιοτική εκτέλεση μελετών και έργων μηχανικού που, υπό άλλες συνθήκες, η υλοποίησή τους θα απαιτούσε χρόνους απαγορευτικούς ή δε θα υλοποιούνταν ποτέ. Στο πλαίσιο αυτό, απ' την πρώτη στιγμή, αποδεχτήκαμε την πρόσκληση να στηρίξουμε τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε, της οποίας η αναβάθμιση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, θα έχει θετικό αντίκτυπο στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Δήλωση Παναγιώτη Μπαλωμένου, Διευθύνοντος Συμβούλου ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.:

Έχοντας πλήρη γνώση και συναίσθηση του μεγέθους, της κατάστασης και της χωρικής διασποράς που διέπει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εταιρείας και της αναγκαιότητας που υπάρχει για την προστασία της ακίνητης περιουσίας και την αναβάθμιση των κτιρίων που περιλαμβάνει, με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη αξιοποίηση, απευθύνθηκα θεσμικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το ΤΕΕ μέσα από τη δράση του, έχει αποδείξει πως μπορεί να στηρίξει αποτελεσματικά φορείς δημοσίου συμφέροντος, ως ο επίσημος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας.

Η θετική ανταπόκριση του Προέδρου του, Γεώργιου Στασινού, τον οποίο και ευχαριστώ, μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε πως ο εταιρικός σχεδιασμός που έχουμε διαμορφώσει, θα στεφθεί με επιτυχία.

Μέσω και αυτής της συνεργασίας η ΓΑΙΑΟΣΕ θα μπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους της με μεγαλύτερη ταχύτητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου, της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και της χώρας συνολικά, σύμφωνα με την αποστολή της.

