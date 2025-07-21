Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγάρων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και ληστείες στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων αλλά και σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας και της Αιγιαλείας.

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες την περασμένη Τρίτη (15-7-2025), 2 άτομα, ηλικίας 24 και 21 ετών κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, απείθεια και παράβαση του νόμου περί όπλων ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 8 άτομα.

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025, διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές και ληστείες στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων αλλά και σε άλλες περιοχές.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι προσέγγιζαν οικίες σε αραιοκατοικημένες περιοχές, και με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων παραβίαζαν θύρες, παράθυρα ή μπαλκονόπορτες οικιών.

Έπειτα εισέρχονταν στις οικίες, φορώντας κουκούλες, ιατρικές μάσκες και γάντια προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους, όπου αφαιρούσαν χρυσαφικά και χρηματικά ποσά.

Για τη διάπραξη των αξιόποινων πράξεων χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» οχήματα τύπου τζιπ τα οποία είχαν ενοικιάσει, στα οποία είτε είχαν αφαιρέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας είτε εγκαθιστούσαν πινακίδες κυκλοφορίας που είχαν αφαιρέσει από έτερα οχήματα.

Επιπρόσθετα σε μία περίπτωση κλοπής σε οικία στα Μέγαρα, όταν οι κατηγορούμενοι εισήλθαν στην οικία και έγιναν αντιληπτοί από ένοικο, πυροβόλησαν με καραμπίνα στην κάσα της πόρτας και διέφυγαν.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Σε έρευνα στις οικίες τους και την κατοχή τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

πλήθος χρυσαφικών και ρολογιών,

σπαθί,

μαχαίρι,

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των κλοπών,

-4- κινητά τηλέφωνα και

tablet.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγάρων εξιχνιάστηκαν συνολικά 36 περιπτώσεις κλοπών και ληστεία σε Μέγαρα, Συκάμινο Ωρωπού, Κορινθία και Αιγιαλεία Αχαΐας.

Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα υπολογίζεται σε χρηματικό ποσό άνω των 65.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο 24χρονος προέβαλλε σθεναρή αντίδραση κατά την ακινητοποίησή του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

