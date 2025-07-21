Σε κλίμα επιφυλακής φαίνεται να κινούνται οι Έλληνες καταναλωτές λόγω της ακρίβειας, με τις καθημερινές τους δαπάνες να παρουσιάζουν σημαντική πτώση, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Plum, της έξυπνης εφαρμογής διαχείρισης χρημάτων.

Τον Ιούνιο, η μέση δαπάνη ανά χρήστη μειώθηκε αισθητά σε βασικές κατηγορίες εξόδων, ακολουθώντας μια ευρύτερη τάση περιορισμού και αλλαγής προτεραιοτήτων ενόψει καλοκαιριού.

Τις μεγαλύτερες μηνιαίες μειώσεις (σε σύγκριση με τον Μάιο) σημείωσαν οι κατηγορίες Προσωπικής Φροντίδας και Γυμναστικής (-50%), Εστίασης (-50%) και Ένδυσης και Αξεσουάρ (-45%), καταδεικνύοντας καθαρά την απομάκρυνση από προαιρετικές δαπάνες.

Σημαντική ήταν και η μείωση στους λογαριασμούς (-41%), ενώ οι κατηγορίες Σούπερ Μάρκετ (-4%) και Μεταφορές (-23%) κατέγραψαν ηπιότερες πτωτικές τάσεις, όλα μαζί αποτυπώνουν μια ευρύτερη προσπάθεια των νοικοκυριών να περιορίσουν τον προϋπολογισμό τους.

Η εικόνα αυτή, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ενδέχεται να αποτυπώνει μια στρατηγική παύση: πολλοί καταναλωτές φαίνεται να περιμένουν τις θερινές εκπτώσεις, να μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση ή να βάζουν στην άκρη χρήματα για τις διακοπές.

Καθώς ο πληθωρισμός φαίνεται να έχει κορυφωθεί, ορισμένες μειώσεις στις δαπάνες ενδέχεται να αντανακλούν την αποκλιμάκωση των τιμών. Ωστόσο, η σταθερή υποχώρηση της κατανάλωσης αναδεικνύει και μια πιο συνειδητή, προσεκτική στάση των καταναλωτών απέναντι στον προϋπολογισμό τους.

Εστίαση: η πρώτη που πλήττεται

Ένα από τα πιο ξεκάθαρα μηνύματα στα δεδομένα είναι η σταθερή μείωση στη δαπάνη για Έξοδο και Εστίαση, η οποία υποχώρησε κατά -50% σε μηνιαία βάση τον Ιούνιο. Η συγκεκριμένη κατηγορία καταγράφει πλέον πέντε συνεχόμενους μήνες πτώσης, υποδεικνύοντας ότι τα γεύματα εκτός σπιτιού ίσως είναι από τις πρώτες πολυτέλειες που εγκαταλείπονται όταν εντείνεται η πίεση.

«Η έξοδος για φαγητό είναι συχνά ο πρώτος τομέας όπου αντικατοπτρίζεται η καταναλωτική εμπιστοσύνη», εξηγεί η Μαίριλυ Μητροπούλου, Marketing Manager Ελλάδας της Plum. «Αυτό που βλέπουμε είναι μια στροφή σε πιο συντηρητικές συμπεριφορές: οι άνθρωποι αφήνουν τις κρατήσεις σε εστιατόρια για σπιτικά γεύματα, τα ταξί για περπάτημα και τις συνδρομές για αποταμίευση».

Παρόμοια πορεία ακολούθησαν και οι δαπάνες για Διασκέδαση (-14%) και Προσωπική Φροντίδα (-50%), παρά τα εποχικά υψηλά που είχαν καταγραφεί την άνοιξη.

Αναθεώρηση ακόμη και στα απολύτως αναγκαία

Σε αντίθεση με προηγούμενες περιόδους, όπου οι περικοπές αφορούσαν κυρίως μη αναγκαίες δαπάνες, τα στοιχεία της Plum για τον Ιούνιο δείχνουν ξεκάθαρα πως ακόμη και βασικές κατηγορίες όπως σούπερ μάρκετ, λογαριασμοί και μεταφορές πλήττονται.

Οι Έλληνες καταναλωτές φαίνεται να κάνουν επαναξιολόγηση ακόμη και των καθημερινών τους συνηθειών, σύμφωνα με την εταιρεία. «Οι χρήστες της Plum διαμορφώνουν νέες συνήθειες, απομακρύνονται από την ασυνείδητη, μηχανική κατανάλωση και σκέφτονται πιο συνειδητά τι έχει πραγματική αξία», προσθέτει η Μητροπούλου. «Αυτό αντανακλά όχι μόνο την οικονομική αβεβαιότητα, αλλά και μια αυξανόμενη οικονομική επίγνωση».

Kαθώς τα νοικοκυριά γίνονται ολοένα και πιο επιλεκτικά σχετικά με το πού κατευθύνουν τα χρήματά τους, όπως επισημαίνεται, οι χαμηλού ρίσκου επιλογές με σταθερή απόδοση κερδίζουν έδαφος.

