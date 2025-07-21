Σχεδόν 200 αλλοδαποί - παράτυποι μετανάστες - εντοπίστηκαν μόνο σήμερα, μέσα σε διάστημα λίγων ωρών, ανοικτά της Κρήτης και της Γαύδου, καθώς συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη.

Συγκεκριμένα:

- 74 άτομα εντοπίστηκαν σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, περισυνελέγησαν με ασφάλεια από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

- Λίγες ώρες αργότερα, ακόμη 68 αλλοδαποί διασώθηκαν από σκάφος της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή 1,7 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας για τις προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής.

- Παράλληλα, άλλη μία επιχείρηση εξελίχθηκε 18 ναυτικά μίλια νότια του ακρωτηρίου Ταίναρου, όπου 55 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε σκάφος: 19 εξ αυτών παρελήφθησαν από πλωτό του Λιμενικού Σώματος, ενώ 36 ακόμη μεταφέρθηκαν από φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό πορτογαλική σημαία.

Όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Ενώ τω μεταξύ, μετά τους 247 μετανάστες που έφθασαν το Σαββατοκύριακο από την Κρήτη στο Λαύριο και στο ΚΥΤ Αμυγδαλέζας, σήμερα το βράδυ είναι προγραμματισμένη η μεταφορά τουλάχιστον 112 αλλοδαπών από την Κρήτη στην Αθήνα, στο πλαίσιο των διαδικασιών προσωρινής φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών.

Οι αλλοδαποί πρόκειται να μετακινηθούν το βράδυ της Δευτέρας με το πλοίο «Κίσσαμος» από το λιμάνι της Σούδας (Χανιά) προς τον Πειραιά, όπου και θα καταπλεύσουν το πρωί της Τρίτης. Η μετακίνησή τους θα συνεχιστεί, υπό τη συνοδεία του Λιμενικού Σώματος, προς κλειστή δομή φιλοξενίας στην Αττική.





