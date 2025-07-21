Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ 22χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο: Κατασχέθηκαν 41 «φιξάκια» κοκαΐνης

Ο 22χρονος να επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσικλέτα και πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος - Κατασχέθηκαν και ροζ κοκαΐνη, -14- δισκία XTC, κάνναβη κ.α.

Ναρκωτικά - χρήματα

Συνελήφθη χθες (Κυριακή 20 Ιουλίου 2025) στη Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, 22χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή – διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, χθες απογευματινές ώρες, στο πλαίσιο επισταμένης διερεύνησης στοιχείων σχετικά με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε, από περιπολούντες αστυνομικούς της ομάδας Δ.Ι.Α.Σ., ο 22χρονος να επιβαίνει σε δίκυκλη μοτοσικλέτα και πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος κατά τον οποίο  βρέθηκαν:

  • Κοκαΐνη συνολικού βάρους -26,7- γραμμαρίων, συσκευασμένη σε 31 «φιξάκια» έτοιμη προς διακίνηση
  • Ροζ κοκαΐνη συνολικού βάρους -8,9- γραμμαρίων σε 10 «φιξάκια» έτοιμη προς διακίνηση
  • Κάνναβη (ακατέργαστη) συνολικού βάρους 11,1 γραμμαρίων
  • 14 ναρκωτικά δισκία XTC
  • 3.730 ευρώ
  • Κινητό τηλέφωνο

Οι ναρκωτικές ουσίες, και τα υπόλοιπα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς  θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σύλληψη Μύκονος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark