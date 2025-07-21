Συνελήφθη χθες (Κυριακή 20 Ιουλίου 2025) στη Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, 22χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή – διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, χθες απογευματινές ώρες, στο πλαίσιο επισταμένης διερεύνησης στοιχείων σχετικά με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε, από περιπολούντες αστυνομικούς της ομάδας Δ.Ι.Α.Σ., ο 22χρονος να επιβαίνει σε δίκυκλη μοτοσικλέτα και πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος κατά τον οποίο βρέθηκαν:

Κοκαΐνη συνολικού βάρους -26,7- γραμμαρίων, συσκευασμένη σε 31 «φιξάκια» έτοιμη προς διακίνηση

Ροζ κοκαΐνη συνολικού βάρους -8,9- γραμμαρίων σε 10 «φιξάκια» έτοιμη προς διακίνηση

Κάνναβη (ακατέργαστη) συνολικού βάρους 11,1 γραμμαρίων

14 ναρκωτικά δισκία XTC

3.730 ευρώ

Κινητό τηλέφωνο

Οι ναρκωτικές ουσίες, και τα υπόλοιπα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.