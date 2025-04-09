Εγκληματικό δίκτυο που αποτελείτο από πέντε εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής και της Αργολίδας, εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικών επιχειρήσεων σε περιοχές της Αργολίδας, της Αττικής και της Λάρισας, συνελήφθησαν 13 ημεδαποί, ηλικίας από 23 έως 55 ετών και τέσσερις αλλοδαποί ηλικίας από 27 έως 55 ετών, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση περιλαμβάνει ακόμη επτά άτομα.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, εξακριβώθηκε η δράση των πέντε εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2024.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού βάρους ενός κιλού και 145,75 γραμμαρίων, ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης (τύπου σοκολάτα), συνολικού βάρους ενός κιλού και 100 γραμμαρίων, ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους δύο κιλών και 278,21 γραμμαρίων, 968 ναρκωτικά δισκία έκστασης, 133 ναρκωτικά δισκία, ένα πιστόλι, επτά ζυγαριές και το χρηματικό ποσό των 375.675 ευρώ, ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 78 άτομα, τα οποία προμηθεύονταν τις ναρκωτικές ουσίες από τους συλληφθέντες, ενώ οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

