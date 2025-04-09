Σοκαριστικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στα Σπάτα, με ένα όχημα να παρασέρνει και να σκοτώνει ακαριαία ένα 3χρονο παιδάκι.

Συγκεκριμένα, το ΙΧ που οδηγούσε ένας 58χρονος, κινούμενος επί της οδού Δημάρχου Μπέκα με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Σπάτων χτύπησε το παιδί, το οποίο εκείνη την ώρα επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο, από σημείο χωρίς διάβαση για τους πεζούς. Ο οδηγός μετέφερε άμεσα τον 3χρονο στο Κέντρο Υγείας της περιοχής ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν πως ήταν νεκρό.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε για το περιστατικό: «Προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί της Τροχαίας πώς βρέθηκε το παιδί στο οδόστρωμα. Δεν γνωρίζουμε με την ταχύτητα στην οποία κινούνταν το όχημα και αυτό προσπαθούν να το διαπιστώσουν οι οδηγοί και από αυτόπτες μάρτυρες και από βιντεοληπτικό υλικό».

Επισήμανε πως πρόκειται για μια λεωφόρο που αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα οι οδηγοί.

«Έχει συλληφθεί ο οδηγός, όπως προβλέπεται, και για ανθρωποκτονία από αμέλεια και έχουν γίνει και όλες οι εξετάσεις που προβλέπονται σε αυτή την περίπτωση. Μέσα στο επόμενο 24ωρο θα υπάρχουν αποτελέσματα για το εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή οποιαδήποτε άλλη ουσία», συνέχισε η κυρία Δημογλίδου.

«Το παιδί δεν κινούνταν σε χώρο διάβασης ή σε φανάρι πεζών. Είναι φυσικό καθώς μιλάμε για ένα 3χρονο παιδί που ξέφυγε της προσοχής της μητέρας του», τόνισε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ.

Πηγή: skai.gr

