Νέα στοιχεία για το άγριο φονικό στη Χαλκίδα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο 75χρονος δράστης και αυτόχειρας είχε χάσει το σπίτι του σε πλειστηριασμό, το οποίο αγόρασε ο 50χρονος. Ωστόσο, το θύμα του είχε επιτρέψει εδώ και 1,5 περίπου μήνα να μείνει στην οικία μέχρι να προετοιμαστεί.

Χτες, Τρίτη, ο 50χρονος πήγε να βρει το θύμα για να συζητήσουν για το πότε θα φύγει από το σπίτι καθώς ήθελε να κάνει επισκευές και τότε ο δράστης σκότωσε με πολλαπλούς πυροβολισμούς τον άνδρα και όταν συνειδητοποίησε τι είχε κάνει, έβαλε τέλος στη ζωή του, με το ίδιο όπλο, το οποίο κατείχε παράνομα.

Για την υπόθεση που έχει σοκάρει την τοπική κοινότητα μίλησε στον ΣΚΑΪ και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνστανία Δημογλίδου, λέγοντας πως η εικόνα που έχουν οι αστυνομικοί ήταν πως η διαφωνία αφορούσε την οικία και την αγορά της μέσω πλειστηριασμού. «Ο πρώην ιδιοκτήτης και δράστης φαίνεται πως διέμενε ακόμη, του είχε παραχωρήσει για κάποιο χρονικό διάστημα ο νέος ιδιοκτήτης την οικία. Προφανώς υπήρξε κάποια διένεξη μεταξύ τους για το περιστατικό με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα και στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του».

Για το παρελθόν του 75χρονου, σημείωσε πως «δεν είχε απασχολήσει για κάτι αντίστοιχο». «Εδώ μιλάμε για μια οικονομική διαφορά», σημείωσε.

Για το όπλο τόνισε πως δεν ανήκε στον δράστη και δεν είναι γνωστό πόσο καιρό τον είχε στην κατοχή του και αυτό προσπαθούν επίσης να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί.

Σημειώνεται πως θύμα και δράστης γνωρίζονταν καθώς ήταν συγχωριανοί. Ο 50χρονος ήταν ηλεκτρολόγος και πατέρας 4 παιδιών και ο 75χρονος πρώην πιλότος ελικοπτέρων.

Αυτόπτης μάρτυρας η αδερφή του δράστη - Τι κατέθεσε

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online στο έγκλημα και εν συνεχεία στην αυτοχειρία του δράστη υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας που ειδοποίησε και την αστυνομία. Πρόκειται για την αδερφή του. Σύμφωνα με την μαρτυρία της ο 50χρονος ζήτησε το κοντρόλ της γκαραζόπορτας και εκεί ξεκίνησε ένας έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα στους δύο άντρες.

Το θύμα κάποια στιγμή γύρισε την πλάτη και βγήκε στην αυλή του σπιτιού. Τότε ο 70χρονος τον πυροβόλησε μία φορά στο κεφάλι και τρεις στην πλάτη με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του. Τότε ο δράστης σήκωσε προς τον λαιμό του το όπλο και αυτοπυροβολήθηκε πέφτοντας νεκρός σχεδόν δίπλα στο θύμα του.

