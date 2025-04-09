Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Απεργία και βροχή έχουν προκαλέσει μια χαώδη κατάσταση στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Πέτρου Ράλλη προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στην κάθοδο της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, στην κάθοδο της Μεσογείων από την Αγία Παρασκευή προς την Αθήνα, στα δυο ρεύματα της Αχαρνών ανάμεσα στον Άγιο Ελευθέριο και την Αγίου Μελετίου, στην άνοδο της Συγγρού, στα δυο ρεύματα Αρδητου-Βασιλεως Κωνσταντίνου, στην Πειραιώς από το ύψος του Ρουφ προς την Αθήνα, στην Κηφισίας ανά τμήματα και στον Πειραιά από τον πολυχώρο Λιπασμάτων προς τον ΗΣΑΠ.

Πηγή: skai.gr

