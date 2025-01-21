Εξαπάτησαν Βολιώτη εισαγωγέα και του έκλεψαν 200.000 ευρώ

Θύμα μίας απίστευτης κομπίνας από την οποία φέρεται να έχασε περίπου 200.000 ευρώ έπεσε ένας Βολιώτης επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο των εισαγωγών χωματουργικών μηχανημάτων.

Σύμφωνα με taxydromos.gr, το θύμα της απάτης έχει απευθυνθεί ήδη σε δικηγόρο, στον οποίο κατέθεσε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να υποβληθεί μήνυση και αγωγή σε βάρος του κομπιναδόρου.

Ο φερόμενος ως δράστης της κομπίνας εμπορεύεται επίσης μηχανήματα χωματουργίας, οδοποιίας και ανύψωσης και διατηρεί μάνδρα στη Δυτική Ελλάδα. Με το πρόσχημα αυτό ήρθε σε επικοινωνία με τον Βολιώτη εισαγωγέα και του ζήτησε ορισμένα μηχανήματα, υποτίθεται για να τα αγοράσει. «Καλή τη πίστει» εκείνος νόμιζε ότι βρήκε αγοραστή. Έδωσε εντολή και τα μηχανήματα κατευθύνθηκαν από το εξωτερικό απευθείας στη μάντρα του δράστη, όμως εκείνος ποτέ δεν πλήρωσε το αντίτιμο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, εμφανιζόταν να νοικιάζει και να μεταπουλάει τα συγκεκριμένα μηχανήματα σε τρίτους, αφού τα εμφάνιζε ως δικό του εξοπλισμό.

Όσες φορές τον αναζήτησε στο τηλέφωνο ο Βολιώτης επαγγελματίας εκείνος δεν απαντούσε. Ήταν άφαντος. Συνέχιζε να «εισπράττει» χρήματα για ξένα μηχανήματα. Οργισμένος από την απάτη που έστησε στις πλάτες του ο επαγγελματίας από τον Βόλο τον κατήγγειλε ενημερώνοντας σχετικά τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές.

Επίσης, ο δικηγόρος του πήρε εντολή να υποβάλλει μήνυση αλλά και αγωγή για διαφυγόντα κέρδη.

Ο θιγόμενος ντόπιος επιχειρηματίας υποστηρίζει πως ο επαγγελματίας φέρεται να έχει εξαπατήσει και άλλα άτομα, ωστόσο δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί εάν έχουν κατατεθεί άλλες μηνύσεις σε βάρος του.

Σε ανάρτησή του πάντως έμπλεος οργής ο Βολιώτης κατήγγειλε και δημόσια την απάτη, προκειμένου να λάβουν ενημέρωση όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο της χωματουργίας, ώστε να μην τη «πατήσουν».

«Προς τους φίλους συνεργάτες και πελάτες που ασχολούνται με έργα χωματουργικά, οδοποιίας και ανύψωσης: Θα ήθελα να σας ενημερώσω και να επιστήσω την ιδιαίτερη προσοχή σας για τη δράση γνωστού απατεώνα, ο οποίος πουλάει μηχανήματα με πλαστά τιμολόγια που δεν του ανήκουν.

Ήδη έχουν ενημερωθεί οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές και έχει κατατεθεί μήνυση εναντίον του για απάτες».

Επίσης, ο ίδιος προειδοποιεί και με επιπλέον αποκαλύψεις «εάν εντός συγκεκριμένου διαστήματος ο φερόμενος ως δράστης της απάτης δεν εξοφλήσει τις οφειλές του, ή δεν επιστρέψει μηχανήματα που έχει καρπωθεί παρανόμως, καθώς και τα χρήματα πουλώντας αυτά τα μηχανήματα», όπως επισημαίνεται στην ίδια ανάρτηση.

Πηγή: skai.gr

