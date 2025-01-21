Παρά τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν τον πρώτο μήνα λειτουργίας του Μέτρο Θεσσαλονίκης, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης φαίνεται ότι το προτίμησαν μαζικά για τις μετακινήσεις τους.

Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια επιβάτες μετακινήθηκαν με το Μετρό Θεσσαλονίκης τον Δεκέμβριο, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Χ ο ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Για την ακρίβεια, συνολικά 1.329.089 άτομα πέρασαν τις πύλες του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου της πόλης για να επιβιβαστούν στο μετρό, κατά τις πρώτες 30 μέρες λειτουργίας του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.