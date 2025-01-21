Ηράκλειο: Μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα

Στη λήψη μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης της ευλογιάς αιγοπροβάτων, προχωρούν οι αρμόδιες αρχές, μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα σε κοπάδι περιοχής του Δήμου Αστερουσίων. Όπως αναφέρεται στην απόφαση με υπογραφή της αναπληρώτριας προϊσταμένης της διεύθυνσης κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης, Σοφίας Λαμπρινίδη:

«Απαγορεύεται η έξοδος από τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ζώντων αιγοπροβάτων, μη εδώδιμων προϊόντων των αιγοπροβάτων». Επιπλέον «απαγορεύονται οι αγοραπωλησίες αιγοπροβάτων σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου», αλλά και «η μετακίνηση αιγοπροβάτων από τις συνήθεις περιοχές βόσκησης και προσέγγιση στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης που έχουν ορισθεί».

Σύμφωνα με την απόφαση: «Επιτρέπεται η σφαγή των αιγοπροβάτων στο πλησιέστερο σφαγείο όταν λήξει η απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων για σφαγή και μετά από άδεια της αρμόδιας Κτηνιατρικής αρχής».

Αναφέρεται ακόμα: «Την εφαρμογή της απόφασης αυτής αναθέτουμε στις οικείες Κτηνιατρικές Αρχές, επικουρούμενες στο έργο τους από τις Αστυνομικές, Λιμενικές, Δημοτικές, Κοινοτικές Αρχές, ως και τα όργανα της Αγροφυλακής» και επιπλέον «η μη τήρηση των όρων της παρούσας έχει ως συνέπεια την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 20 της απόφασης με αριθμό 1747/386028/18-12-2023 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για τη καταπολέμηση των ασθενειών του Παραρτήματος I του Π.Δ. 138/1995 Α΄ 88" (ΦΕΚ 7121/τ. Β΄). 4. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι την ανάκλησή της».

Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης κάλεσε τους κτηνοτρόφους να δείξουν υπευθυνότητα στην τήρηση των μέτρων, μιλώντας για μια πιο ανθεκτική από την πανώλη, ζωονόσο.

«Πρέπει να προστατέψουμε το ζωικό κεφάλαιο της Κρήτης, γιατί αποτελεί μία δυναμική οικονομία για την περιφέρεια μας», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

