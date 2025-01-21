Αναστάτωση προκλήθηκε στη Γλυφάδα όταν επιβατικό όχημα τυλίχτηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς τη Δευτέρα σε κεντρικό σημείο της περιοχής στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα και περιόρισαν τη φωτιά, ώστε να μην επεκταθεί σε άλλα οχήματα και να αποφευχθούν τα χειρότερα. Ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το όχημα, ενώ τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Πυροσβεστική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.