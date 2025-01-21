Λογαριασμός
Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στη Γλυφάδα - Δείτε βίντεο

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Γλυφάδα όταν επιβατικό όχημα τυλίχτηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς τη Δευτέρα σε κεντρικό σημείο της περιοχής

Γλυφάδα

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Γλυφάδα όταν επιβατικό όχημα τυλίχτηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς τη Δευτέρα σε κεντρικό σημείο της περιοχής στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα και περιόρισαν τη φωτιά, ώστε να μην επεκταθεί σε άλλα οχήματα και να αποφευχθούν τα χειρότερα. Ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το όχημα, ενώ τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Πυροσβεστική.

