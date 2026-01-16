Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Πιθανόν να έχει διαφύγει στη Γερμανία

Ολα τα σενάρια είναι ανοιχτά για τη 16χρονη Λόρα, η οποία αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα.

Οι Αρχές πιστεύουν πως το έφηβο κορίτσι είναι πολύ πιθανό να έχει βρει τρόπο και να έχει διαφύγει στη Γερμανία. Αυτό που ανησυχεί την Ελληνική Αστυνομία - η οποία έχει εντείνει τις έρευνες σε ΚΤΕΛ, αεροδρόμια και λιμάνια - είναι ότι θα μπορούσε να έχει φύγει με πλοίο για Ιταλία και κατόπιν οδικώς να έχει φτάσει στη χώρα της. Το τελευταίο βίντεο που έχει καταγραφεί είναι από τις 10 Ιανουαρίου και αυτό είναι που κάνει τις Αρχές να ανησυχούν, καθώς είναι πολλές οι έξι μέρες χωρίς να υπάρχει ίχνος της.

Η Λόρα προσπάθησε να πουλήσει προ ημερών τα κοσμήματά της σε ενεχυροδανειστήριο στην περιοχή του Ζωγράφου και ακόμη κι αν δεν τα κατάφερε στο συγκεκριμένο κατάστημα, δεν αποκλείεται να τα έχει καταφέρει αλλού. Σε αυτή την περίπτωση, τα χρήματα που υπολογίζεται ότι μπορεί να καρπωνόταν - 600 με 700 ευρώ - είναι υπεραρκετά για να εξασφαλίσει πλαστά έγγραφα, προκειμένου να ταξιδέψει.

