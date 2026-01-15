Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ερευνες για τη 16χρονη Λόρα, που εξαφανίστηκε από το Ρίο και κινείται πιθανώς στην Αθήνα.

Μαρτυρίες από ιδιοκτήτρια καφέ και ιδιοκτήτη φούρνου για την εμφάνιση μιας κοπέλας που της έμοιαζε πολύ

Οι αστυνομικοί ελέγχουν βιντεοληπτικό υλικό «πόρτα-πόρτα», ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία μετά τις 10 Ιανουαρίου.

Διερευνώνται δύο σενάρια: η Λόρα να κρύβεται ή να έχει φύγει εκτός Ελλάδας, αν και δεν υπάρχουν ταξιδιωτικά στοιχεία.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας που αγνοείται εδώ και λίγες ημέρες, έχοντας φύγει με ταξί από την περιοχή του Ρίου στην Αθήνα.

Οι αρχές συνεχίζουν να προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις της ενώ προβληματισμό προκαλεί ότι εδώ και ημέρες δεν την έχουν εντοπίσει σε κάποιο νέο βιντεοληπτικό υλικό.

Για την αστυνομία πάντως, που επιχειρεί να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα του τί ήταν αυτό που την έκανε να πάρει την απόφαση να φύγει από το σπίτι της, δεν αποκλείεται το σενάριο να έχει φύγει με κάποιον τρόπο και εκτός Ελλάδος.

Ταυτόχρονα, μαρτυρίες ελέγχονται από τους αστυνομικούς, προκειμένου να διαπιστωθεί για το εάν οι πολίτες που τις καταθέτουν, έχουν πράγματι δει για την Λόρα.

Σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα προσπαθούν να απαντήσουν οι αστυνομικοί την ίδια ώρα που οι έρευνες για τον εντοπισμό της είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Η ιδιοκτήτρια ενός καφέ περιέγραψε ότι είδε ένα μικρό κοριτσάκι στο ύψος της να κρατάει μια βαλίτσα και ένα σακβουαγιάζ, καθισμένο σε μια θέση.

Ο ιδιοκτήτης ενός φούρνου ανέφερε ότι συνάντησε μια κοπέλα που μοιάζει στη Λόρα. Μιλούσε πολύ λίγο. Όταν την ρώτησε τι ήθελε, του έδειξε ότι ήθελε μια πίτα.

Απέφυγε να πει κάτι άλλο, παρέλαβε το φαγητό, πλήρωσε με μετρητά και έφυγε.

Οι αστυνομικοί για 8η ημέρα εξακολουθούν «πόρτα-πόρτα» να αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο της 16χρονης και να εντοπίσουν που ενδεχομένως έχει βρει κάποιο κατάλυμα.

Στις αρχές υπάρχει έντονος προβληματισμός για το γεγονός ότι δεν έχουν εντοπίσει κάποιο νέο βιντεοληπτικό υλικό, μετά τις 10 Ιανουαρίου, όταν και είχε επισκεφθεί χρυσοχοείο στην περιοχή του Ζωγράφου, εκεί όπου αποπειράθηκε να πουλήσει κοσμήματα.

«Υπάρχουν αρκετές πληροφορίες και στο κέντρο της άμεσης δράσης και στην ασφάλεια της Πάτρας, πληροφορίες φτάνουν ακόμα και στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, βέβαια ελέγχονται», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κωνσταντία Δημογλίδου, Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, κοπέλα που μοιάζει πολύ στη Λόρα φαίνεται να εθεάθη στην περιοχή της Βάρης.

Το ένα σενάριο είναι η ανήλικη μετά την έκταση που πήρε η εξαφάνιση της να κρύβεται.

Το δεύτερο είναι να βρήκε τρόπο και να έφυγε από την χώρα αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να το επιβεβαιώνει. Από τον έλεγχο έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχει ταξιδέψει αεροπορικώς προς το εξωτερικό, με τα στοιχεία της.

Οι αρχές έχουν ζητήσει τις λίστες όλων των επιβατών που ταξίδεψαν προς Γερμανία από τις 8 Ιανουαρίου, προκειμένου να γίνει ταυτοπροσωπία και να εξακριβώσουν εάν ταξίδεψε με πλαστά στοιχεία, ωστόσο πρόκειται για μία χρονοβόρα διαδικασία.

Οι γονείς της ανήλικης έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής τρεις φορές, με την μητέρα της να αναφέρει πως ο πατέρας της κόρης της, φέρεται να είναι συνταξιούχος ιατρός, ήταν ιδιαίτερα αυστηρός και δεν της επέτρεπε να βάφει ούτε τα νύχια της.

Πηγή: skai.gr

