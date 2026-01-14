Λογαριασμός
«Είμαστε εδώ για να σε ακούσουμε»- Το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει έκκληση στη 16χρονη Λόρα να επικοινωνήσει

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» κάνει έκκληση, με βίντεο, στη 16χρονη Λόρα, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται, να επικοινωνήσει με τον οργανισμό

«Χαμόγελο του Παιδιού»: Aπευθύνει έκκληση στη 16χρονη Λόρα να επικοινωνήσει

Δημόσια έκκληση προς τη Λόρα, τη 16χρονη που αγνοείται εδώ και μέρες από την περιοχή του Ρίου και για την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη Amber Alert απευθύνει το «Χαμόγελο του Παιδιού», με νέα ανακοίνωσή του το απόγευμα της Τετάρτης (14.01.2026).

Στο βίντεο κοινωνική λειτουργός απευθύνεται άμεσα στο 16χρονο κορίτσι, καλώντας το να επικοινωνήσει με τον οργανισμό ο οποίος, όπως την διαβεβαιώνει, είναι εδώ για να την ακούσει χωρις να την κρίνει.

Με λόγια φροντίδας, κατανόησης και αποδοχής, τονίζει ότι υπάρχει ένας ασφαλής χώρος επικοινωνίας, χωρίς κριτική, μόνο με διάθεση να ακούσουμε και να στηρίξουμε.

Το μήνυμα έχει έναν και μόνο στόχο: Να νιώσει η Λόρα ότι δεν είναι μόνη και ότι μπορεί, αν το επιθυμεί, να επικοινωνήσει με ανθρώπους που ενδιαφέρονται πραγματικά για την ασφάλεια και την ευημερία της.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, συνεργαζόμενο με τις αρμόδιες Αρχές, και καλεί: τη Λόρα να επικοινωνήσει μαζί μας με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί και νιώθει ασφαλή οποιονδήποτε πολίτη διαθέτει πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει, να απευθυνθεί άμεσα στον Οργανισμό ή στις Αρχές.

Η προστασία των παιδιών και ο σεβασμός στην προσωπικότητά τους παραμένουν αδιαπραγμάτευτες αξίες για τον Οργανισμό.

