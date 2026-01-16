Εξιχνιάσθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας το επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, τα ξημερώματα της Δευτέρας, 12 Ιανουαρίου, στο οποίο τραυματίστηκαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και ο πατέρας του.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 70χρονος άνδρας και μια 42χρονη γυναίκα ως ηθική αυτουργός ενώ αναζητείται ένας 39χρονος.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση των νόμων περί όπλων και βεγγαλικών.

Ο ρόλος της 42χρονης - Πώς έγινε το περιστατικό

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αρχικά η 42χρονη εισήλθε στο κατάστημα και διαπληκτίστηκε με τον ιδιοκτήτη του, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε.

Με από λίγη ώρα, προσέγγισε το σημείο με όχημα ο 39χρονος, ο οποίος, από κοινού με την 42χρονη, ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια, με παρότρυνση της, πυροβόλησε προς το μέρος του, τραυματίζοντάς τον στον μηρό.

Αμέσως μετά, στο σημείο έφτασε οπλισμένος ο 70χρονοςπατέρας του ιδιοκτήτη και ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών με τον 39χρονο, ο οποίος τον τραυμάτισε στο πόδι. Στη συνέχεια ο 39χρονος διέφυγε με το όχημα του, ενώ η 42χρονη τράπηκε σε φυγή πεζή.

Πλούσια ευρύματα

Μετά από αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν η 42χρονη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου και ο 70χρονος, κατόπιν σχετικού εντάλματος που εκδόθηκε σε βάρος του.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 25.695 ευρώ, 10.500 δολάρια, αεροβόλο πιστόλι, φυσίγγιο και βολίδες αεροβόλων, μαχαίρι, κροτίδα, καπνογόνο, όχημα, κινητό τηλέφωνο και 10 σπρέι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ σε βάρος του 39χρονου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο Ανακριτή και αναζητείται.

Πηγή: skai.gr

