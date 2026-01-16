Συνεχίζεται η αγωνία για την 16χρονη Λόρα: Δεν φαίνεται να είναι η κοπέλα που εθεάθη στη Βάρη

Του Μάκη Συνοδινού

Μια βδομάδα μετά την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα, η αγωνία κορυφώνεται καθώς παρά τις έρευνες των Αρχών, το κορίτσι δεν έχει βρεθεί.

Εχτές το βράδυ σήμανε συναγερμός στην ασφάλεια καθώς υπήρξε πληροφορία πως η Λόρα εθεάθη στη Βάρη και συγκεκριμένα σε καφετέρια. Αμέσως στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της καφετέριας μια νεαρή κοπέλα που έμοιαζε στη 16χρονη μπήκε και ζήτησε τον κωδικό του wifi.

Ωστόσο, το κορίτσι δεν κάθισε πολλή ώρα και κατόπιν εξαφανίστηκε. Οι αστυνομικοί στα χέρια τους έχουν βίντεο και φωτογραφίες από την καφετέρια τα οποία εξετάζουν προκειμένου να διαπιστώσουν αν όντως ήταν η Λόρα ή κάποια κοπέλα που της έμοιαζε. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η αστυνομία συγκλίνει στο ότι η συγκεκριμένη κοπέλα δεν είναι η 16χρονη.

Πηγή: skai.gr

