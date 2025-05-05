Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την έκρηξη που έγινε στη Θεσσαλονίκη και στοίχισε τη ζωή στην 39χρονη γυναίκα που τοποθέτησε τη βόμβα, έξω από την τράπεζα.

Η αστυνομία ερευνά και το ενδεχόμενο η γυναίκα να συσχετίζεται με ποινικό που είναι κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών και έχει κατηγορηθεί και για πέντε βομβιστικές ενέργειες τον 2024. Γι αυτό τον λόγο, χθες πραγματοποίησαν εφόδους σε κελιά 4 φυλακών και συγκεκριμένα στις φυλακές Κορυδαλλού, Διαβατών, Νιγρίτας και Κορίνθου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητούσαν πιθανά ηλεκτρονικά αρχεία, συνομιλίες και οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με την 39χρονη. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως μέχρι στιγμής δεν βρέθηκαν στοιχεία σχετικά με τη έκρηξη έξω από την τράπεζα στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται πως οι αστυνομικοί προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ για να καταλάβουν εάν επρόκειτο για κλοπή ή εάν οι δράστες ήθελαν να περάσουν κάποιο μήνυμα, με το επικρατέστερο σενάριο να είναι πως στόχος ήταν η τράπεζα.

Παράλληλα, απαντήσεις αναζητούνται από τρία πρόσωπα. Στον άνθρωπο που νοίκιασε το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ένα άτομο που είναι στη φυλακή και φέρεται να συνεργαζόταν με τη 39χρονη αλλά και τον κατασκευαστή της βόμβας.

Οι Αρχές γνωρίζουν ποιος είναι ο άνδρας που νοίκιασε το διαμέρισμα καθώς είναι παλιός γνώριμος της ΕΛ.ΑΣ. Ο άνθρωπος αυτός έχει απασχολήσει για διάφορες υποθέσεις, δηλώνει άστεγος και έμενε σε δομή της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου αναζητήθηκε και δεν εντοπίστηκε.

Η αστυνομία ερευνά και το ενδεχόμενο η γυναίκα να ενεργούσε για λογαριασμό του ποινικού που είναι κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών και έχει κατηγορηθεί και για τρομοκρατία. Ο συγκεκριμένος ποινικός, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρει την ευθύνη για τουλάχιστον 5 τρομοκρατικές ενέργειες. Μεταξύ αυτών και η αποστολή δέματος παγιδευμένου με εκρηκτικά στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης στις 12 Φεβρουαρίου 2024.

Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ: Η τράπεζα ο στόχος

Μιλώντας νωρίτερα στον ΣΚΑΪ για την υπόθεση η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε:

«Είναι δεδομένο από τον τρόπο που έχει κινηθεί αυτή η γυναίκα πριν και λίγο μετά την τοποθέτηση του μηχανισμού - γιατί βλέπουμε πως ουσιαστικά κάνει μια κίνηση αφού τον τοποθετήσει - ότι ο στόχος είναι η τράπεζα, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Όχι κατ' ανάγκη τα ΑΤΜ. Την ώρα που έγινε η έκρηξη, λίγο πριν τις 6 το πρωί, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κίνηση στον δρόμο αυτόν, είναι ένα αρκετά κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Οπότε δεν γνωρίζουμε αν είχε τη δυνατότητα να τοποθετήσει εκεί που πραγματικά ήθελε τον μηχανισμό. Φαίνεται όμως ξεκάθαρα ότι στόχος είναι η τράπεζα. Για ποιον λόγο έγινε αυτό, είναι κάτι που προσπαθούν να το απαντήσουν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που χειρίζονται την υπόθεση».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Παράλληλα, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ διευκρίνισε ότι από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει σύνδεση με τρομοκρατία, χωρίς όμως να μπορεί να αποκλειστεί κάτι τέτοιο. «Εμείς προσπαθούμε να διαπιστώσουμε για ποιον λόγο τοποθετήθηκε ο μηχανισμός από τη συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία δεν είχε απασχολήσει ποτέ για κάτι τέτοιο τις Αρχές. Για αυτό ακριβώς η αρχική εκτίμησή μας είναι ότι προσπαθούσε να αποσπάσει κάποια χρήματα χωρίς αυτό να είναι ουσιαστικά αποδεδειγμένο με τα μέχρι στιγμής στοιχεία. Προς τα εκεί κινείται η έρευνα όμως».

«Η γυναίκα αυτή είχε συλληφθεί στο παρελθόν, όχι όμως για τέτοιες ενέργειες. Είχε συλληφθεί για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, μαζί με εκείνο το άτομο από τις φυλακές που ακούγεται για ανάλογες υποθέσεις. Δεν σχετιζόταν όμως με τις υπόλοιπες ενέργειες του ατόμου αυτού, το οποίο ξεκαθαρίζω δεν σχετίζεται μέχρι τώρα με την υπόθεση αυτήν της Θεσσαλονίκης».

Ερωτηθείσα για τον ενοικιαστή του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης και το κατά πόσο θα μπορούσε αυτός να είναι ο κατασκευαστής της βόμβας, υπογράμμισε το εξής:

«Είναι επίσης ένα άτομο που μπορεί να έχει απασχολήσει την Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη, όχι όμως με τέτοιου είδους αδικήματα. Για αυτό είναι και πολλά τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουν οι αστυνομικοί για το ποιος κατασκεύασε αυτόν τον μηχανισμό. Δεν υπάρχει επίσημη διεύθυνση κατοικίας, ουσιαστικά δηλώνει άστεγος. Θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες, και η εξέταση ψηφιακών πειστηρίων όπως το κινητό της γυναίκας, και από το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, θα δώσουν απαντήσεις. Είχαμε υλικά με τα οποία μπορεί να δημιουργηθεί ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.