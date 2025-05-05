Η Μαρία Καραγιάννη, εργαζόμενη της Marfin που έζησε την τραγωδία, θυμάται 15 χρόνια μετά τα όσα συνέβησαν μέσα στην τράπεζα μετά την εμπρηστική επίθεση που κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους.

Η κυρία Καραγιάννη είχε βγει στο μικρό μπαλκόνι του κτιρίου, το οποίο είχε πνιγεί από τους καπνούς.

Όπως περιγράφει για τα πρώτα λεπτά μετά την επίθεση: «Εκείνη την ώρα που ήμουν στο υπόγειο. Άκουσα πολύ δυνατούς κρότους στο ισόγειο του κτιρίου και γυαλιά να σπάνε. Ήταν η ώρα που έγινε ουσιαστικά η επίθεση. Κλειδώσαμε το θησαυροφυλάκιο, πήρα το 100 από το τηλέφωνο του υπογείου, με ρωτούσαν ερωτήσεις όπως πόσοι είστε στο κτίριο; Πόσοι είναι οι επιτιθέμενοι; Θυμάμαι να τους λέω πως δεν βλέπω, δεν ξέρω.

Έκλεισα το τηλέφωνο, προσπάθησα να πάρω και την Πυροσβεστική. Δεν λειτουργούσε πια το τηλέφωνο και από τον φόβο μου να φύγω γρήγορα και να πάω σε χώρο που μπορώ να αναπνεύσω, πήρα δυστυχώς το ασανσέρ για να πάω στον 3ο όροφο όπου ήξερα ότι είχε παράθυρα».

Όπως περιγράφει σε βίντεό της στο TikTok:

«Όταν έφτασα στον 3ο όροφο υπήρχε ένας πανζουρλισμός. Οι συνάδελφοι ήταν στριμωγμένοι σε ένα διαδρομάκι μικρό, προσπαθώντας να βρουν διέξοδο από ένα δωμάτιο που λειτουργούσε ως αποθηκευτικός χώρος και δίπλα ήταν εγκατεστημένες οι μονάδες του κλιματισμού. Εκεί ήταν ένα κλουβί για να κρατάει τις μονάδες και καμιά διέξοδο. Από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων, ο Ηλίας ο συνάδελφός μας, έσπασε με όλες του τις δυνάμεις αυτή την καταπακτή και σιγά-σιγά βοηθώντας ο ένας τον άλλο βγήκαμε σε πολύ μικρό μπαλκονάκι 1Χ2 με κάτι λόγχες ψηλές προστατευτικές και σκαρφάλωναν τα κακόμοιρα για να ανέβουν σε ένα ελενίτ και να βγουν στη Χρήστου Λαδά».

«Εγώ εκεί είδα από την αρχή ότι δεν υπήρχε χώρος, ήταν απίστευτα στριμωγμένοι οι συνάδερφοι και είδα έναν συνάδελφο στο μπαλκόνι το κεντρικό που μίλαγε στο τηλέφωνο. Έτρεξα και του ζήταγα το τηλέφωνο για να ενημερώσω κάποιον να πω πως ήμασταν σε εξαιρετικά δυσχερή θέση. Του πήρα το τηλέφωνο, εντωμεταξύ είχε πυκνώσει ο κόσμος κάτω στη Σταδίου, δεν άκουγα τίποτα, δεν θυμάμαι αν κατάφερα τελικά να περιγράψω την κατάσταση στην οποία βρισκόμασταν και μετά από λίγα λεπτά, ούτε λεπτό, το απόλυτο χάος. Να φυσάει ο καπνός κατά πάνω μας, να μην βλέπουμε αν μπορούσε να σκαρφαλώσουμε από το μπαλκόνι σε κάποιο περβάζι, να βρούμε τρόπο διαφυγής. Δεν βλέπαμε πού να πατήσουμε. Τρεις από τους πέντε που ήμασταν στο μπαλκόνι κατάφεραν, διακινδυνεύοντας την ίδια τους τη ζωή, από ένα πολύ μικρό περβάζι να περάσουν στα μπαλκόνια του διπλανού κτιρίου. Εγώ με την συνάδερφο που μείναμε τελευταίες, δεν βλέπαμε, τα μάτια μας έτρεχαν απίστευτα, δεν μπορούσες να αναπνεύσεις. Σκεφτόμουν πως στην επόμενη ανάσα θα έχει κλείσει τελείως ο λαιμός μου».

«Και όλη αυτή την αγωνία για 40 ολόκληρα λεπτά να λέω που είναι η Πυροσβεστική; Δεν θα έρθει επιτέλους; Ζούσαμε τον απόλυτο τρόμο. Εκείνη την ώρα έλεγες μόνο ‘’ή θα σωθώ ή το επόμενο 2λεπτο δεν θα έχω ανάσα και θα πέσω κάτω’’. Ο απόλυτος τρόμος, ο απόλυτος φόβος, παράνοια.

Εμένα με έβγαλαν τελευταία οι πυροσβέστες. Δεν έβλεπα τίποτα. Πίσσα σκοτάδι. Ήταν τέτοια η ένταση της φωτιάς που τα πάντα στο κτήριο ήταν σαν να έχει γίνει βομβαρδισμός. Πατούσες συντρίμμια», σημειώνει.

«Μου έβαλαν μια αντιασφυξιογόνα μάσκα, ένα μπουφάν στην πλάτη και φωτίζοντας τον δρόμο που μπορούσα να περπατήσω, υποβασταζόμενη κατάφερα να με κατεβάσουν κάτω», θυμάται.

Όπως επισημαίνει: «Τις επόμενες ημέρες όταν πήγαμε να κάνουμε αυτοψία με την επιθεώρηση εργασίας, αυτό που αντικρίσαμε ήταν ότι είχαν σπάσει τα μάρμαρα από τη σκάλα, πιθανολογώ από την θερμοκρασία. Ήταν τα πάντα μαύρα».



