Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα νεαρό άνδρα, 21 ετών, σημειώθηκε, χθες το απόγευμα, στο 5ο χλμ της επαρχιακής οδού Αριδαίας - Πολυκάρπης, στην Πέλλα.

Υπό συνθήκες που ερευνώνται, το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός, με καταγωγή από την Αλβανία, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλμωπίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.