Πέλλα: Νεκρός νεαρός οδηγός σε τροχαίο

Το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 21χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο

EKAV

 Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα νεαρό άνδρα, 21 ετών, σημειώθηκε, χθες το απόγευμα, στο 5ο χλμ της επαρχιακής οδού Αριδαίας - Πολυκάρπης, στην Πέλλα.

Υπό συνθήκες που ερευνώνται, το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός, με καταγωγή από την Αλβανία, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλμωπίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

