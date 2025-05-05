Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα νεαρό άνδρα, 21 ετών, σημειώθηκε, χθες το απόγευμα, στο 5ο χλμ της επαρχιακής οδού Αριδαίας - Πολυκάρπης, στην Πέλλα.
Υπό συνθήκες που ερευνώνται, το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός, με καταγωγή από την Αλβανία, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλμωπίας.
