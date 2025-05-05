Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τους συνεργάτες της 39χρονης που σκοτώθηκε, όταν εξερράγη η βόμβα που τοποθέτησε σε υποκατάστημα τράπεζας στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ για να καταλάβουν εάν επρόκειτο για κλοπή ή εάν οι δράστες ήθελαν να περάσουν κάποιο μήνυμα, με το επικρατέστερο σενάριο να είναι πως στόχος ήταν η τράπεζα.

Παράλληλα, απαντήσεις αναζητούνται από τρία πρόσωπα. Στον άνθρωπο που νοίκιασε το διαμέρισμα, ένα άτομο που είναι στη φυλακή και φέρεται να συνεργαζόταν με την 39χρονη αλλά και τον κατασκευαστή της βόμβας.

Οι Αρχές γνωρίζουν ποιος είναι ο άνδρας που νοίκιασε το διαμέρισμα καθώς είναι παλιός γνώριμος της ΕΛ.ΑΣ. Ο άνθρωπος αυτός έχει απασχολήσει για διάφορες υποθέσεις, δηλώνει άστεγος και έμενε σε δομή της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου αναζητήθηκε και δεν εντοπίστηκε.

Η αστυνομία ερευνά και το ενδεχόμενο η γυναίκα να ενεργούσε για λογαριασμό ποινικού που είναι κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών και έχει κατηγορηθεί και για τρομοκρατία. Ο συγκεκριμένος ποινικός, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρει την ευθύνη για τουλάχιστον 5 τρομοκρατικές ενέργειες. Μεταξύ αυτών και η αποστολή δέματος παγιδευμένου με εκρηκτικά στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης στις 12 Φεβρουαρίου 2024.

Δημογλίδου: «Είναι δεδομένο ότι ο στόχος ήταν η τράπεζα - Τα στοιχεία δεν δείχνουν τρομοκρατία»

Μιλώντας στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε για την υπόθεση:

«Για την συγκεκριμένη γυναίκα είναι ξεκάθαρο ότι είχε πάντα σχέσεις με αδικήματα κοινού ποινικού δικαίου, γι’ αυτό και αποφασίστηκε την προανάκριση να αναλάβει η υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος και όχι η Αντιτρομοκρατική.

«Είναι δεδομένο πλέον ότι ο στόχος ήταν η τράπεζα. Εάν όντως η γυναίκα ήθελε να πραγματοποιήσει μία διάρρηξη και να πάρει κάποιο χρηματικό ποσό από την τράπεζα ή υπήρχε κάποιος λόγος που τοποθέτησε τον μηχανισμό στην τράπεζα, αυτό αναζητούν οι αστυνομικοί. Όπως επίσης αναζητούν ποιος είχε φτιάξει αυτόν τον εκρηκτικό μηχανισμό καθώς η γυναίκα αυτή δεν φαίνεται να είχε επαφή με κάτι τέτοιο στο παρελθόν».

«Η γυναίκα αυτή δεν έφτασε μόνη της εκεί, φυσικά και οι αστυνομικοί θεωρούν πως είχε υποστηρικτική ομάδα που βοήθησε και να δημιουργήσει τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και να οργανώσει την μεταφορά και τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού», επισήμανε.

«Κάτι ανέμενε μετά την έκρηξη και γι’ αυτό παρέμεινε στο σημείο, ίσως ανέμενε το αποτέλεσμα της έκρηξης για να έχει πρόσβαση στην τράπεζα ή το ΑΤΜ».

«Τα δεδομένα μέχρι στιγμής δεν μας δείχνουν τρομοκρατία, αλλά μας δείχνουν στοιχεία του ποινικού χώρου», τόνισε η κυρία Δημογλίδου και επισήμανε πως: «Υπήρχαν στοιχεία πάνω στο θύμα, υπήρχε κινητό τηλέφωνο πάνω στο θύμα, δεν προηγήθηκε ούτε προειδοποιητικό τηλεφώνημα».

Μιλώντας αργότερα και στον ΣΚΑΪ η Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε:

«Είναι δεδομένο από τον τρόπο που έχει κινηθεί αυτή η γυναίκα πριν και λίγο μετά την τοποθέτηση του μηχανισμού - γιατί βλέπουμε πως ουσιαστικά κάνει μια κίνηση αφού τον τοποθετήσει - ότι ο στόχος είναι η τράπεζα, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Όχι κατ' ανάγκη τα ΑΤΜ. Την ώρα που έγινε η έκρηξη, λίγο πριν τις 6 το πρωί, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κίνηση στον δρόμο αυτόν, είναι ένα αρκετά κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Οπότε δεν γνωρίζουμε αν είχε τη δυνατότητα να τοποθετήσει εκεί που πραγματικά ήθελε τον μηχανισμό. Φαίνεται όμως ξεκάθαρα ότι στόχος είναι η τράπεζα. Για ποιον λόγο έγινε αυτό, είναι κάτι που προσπαθούν να το απαντήσουν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που χειρίζονται την υπόθεση».

Παράλληλα, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ διευκρίνισε ότι από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει σύνδεση με τρομοκρατία, χωρίς όμως να μπορεί να αποκλειστεί κάτι τέτοιο. «Εμείς προσπαθούμε να διαπιστώσουμε για ποιον λόγο τοποθετήθηκε ο μηχανισμός από τη συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία δεν είχε απασχολήσει ποτέ για κάτι τέτοιο τις Αρχές. Για αυτό ακριβώς η αρχική εκτίμησή μας είναι ότι προσπαθούσε να αποσπάσει κάποια χρήματα χωρίς αυτό να είναι ουσιαστικά αποδεδειγμένο με τα μέχρι στιγμής στοιχεία. Προς τα εκεί κινείται η έρευνα όμως».

«Η γυναίκα αυτή είχε συλληφθεί στο παρελθόν, όχι όμως για τέτοιες ενέργειες. Είχε συλληφθεί για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, μαζί με εκείνο το άτομο από τις φυλακές που ακούγεται για ανάλογες υποθέσεις. Δεν σχετιζόταν όμως με τις υπόλοιπες ενέργειες του ατόμου αυτού, το οποίο ξεκαθαρίζω δεν σχετίζεται μέχρι τώρα με την υπόθεση αυτήν της Θεσσαλονίκης».

Ερωτηθείσα για τον ενοικιαστή του διαμερίσματος και το κατά πόσο θα μπορούσε αυτός να είναι ο κατασκευαστής της βόμβας, υπογράμμισε το εξής:

«Είναι επίσης ένα άτομο που μπορεί να έχει απασχολήσει την Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη, όχι όμως με τέτοιου είδους αδικήματα. Για αυτό είναι και πολλά τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουν οι αστυνομικοί για το ποιος κατασκεύασε αυτόν τον μηχανισμό. Δεν υπάρχει επίσημη διεύθυνση κατοικίας, ουσιαστικά δηλώνει άστεγος. Θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες, και η εξέταση ψηφιακών πειστηρίων όπως το κινητό της γυναίκας, και από το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, θα δώσουν απαντήσεις. Είχαμε υλικά με τα οποία μπορεί να δημιουργηθεί ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός».

