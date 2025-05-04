Τον συνεργό της 39χρονης που τραυματίστηκε θανάσιμα από την έκρηξη βόμβας έξω από υποκατάστημα τράπεζας χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, και πιθανότατα τον κατασκευαστή της βόμβας, έχουν ταυτοποιήσει και αναζητούν οι αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο άνδρας – γνώριμος των αρχών για ποινικά αδικήματα - διέμενε μαζί με τη 39χρονη σε διαμέρισμα στα Λαδάδικα, το οποίο είχε νοικιαστεί με βραχυχρόνια μίσθωση. Μετά την έκρηξη εξαφανίστηκε από τη Θεσσαλονίκη και οι Αρχές τον αναζητούν πλέον στην Αθήνα.

Μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες εκρηκτικής ύλης υψηλής ισχύος, οκτώ κοινοί πυροκροτητές, μικρή ποσότητα ΤΝΤ, αλλά το πιο σημαντικό εύρημα είναι το ένα κιλό ζελατοδυναμίτιδας, ύλη που περιεχόταν στον φάκελο- βόμβα που είχε σταλεί στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης τον Φεβρουάριο του 2024.

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο στόχος της έκρηξης να ήταν η απόπειρα κλοπής χρημάτων από ΑΤΜ, με τη μέθοδο της ανατίναξης, σενάριο όμως που δε φαίνεται πολύ πιθανό καθώς τα ATM είναι στην άλλη πλευρά της τράπεζας, μακριά από το σημείο που έγινε η έκρηξη.

Οι σχέσεις με τον «Πεταλούδα»

Οι αρχές εξετάζουν και τις σχέσεις της άτυχης γυναίκας με τον διαβόητο 37χρονο έγκλειστο «Πεταλούδα», με τον οποίο είχε συλληφθεί μετά τη ληστεία τράπεζας που είχε γίνει στο Μοναστηράκι, με ένα καλάσνικοφ στο σακίδιό της, τον Σεπτέμβριο του 2021.

Σύμφωνα με τον Θεοδόση Πάνου, ο άνθρωπος αυτός κατά το πρόσφατο παρελθόν και μέσα από τη φυλακή μίσθωνε «ποινικούς» έναντι 500 ευρώ, για να τοποθετούν εκρηκτικούς μηχανισμούς στους στόχους που επέλεγε – κυρίως σε δικαστικούς, με τους οποίους είχε διαμάχη – αλλά και σε τράπεζες.

Άρωμα τρομοκρατίας στην υπόθεση

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο πρόεδρος της Ένωση Αστυνομικών Ν/Α Αττικής Γιώργος Καλιακμάνης ανέφερε ότι στην υπόθεση εμπλέκεται μία ομάδα ποινικών – αντιεξουσιαστές - που κινούνται στις παρυφές της τρομοκρατίας.

Η αστυνομία ακόμα δεν είναι σίγουρη για το κίνητρο της επίθεσης και εξετάζει όλα τα σενάρια.

