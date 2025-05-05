Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά των νέων ταυτοτήτων και του Προσωπικού Αριθμού, τον οποίο χαρακτήρισαν ως «χάραγμα του αντίχριστου», πραγματοποίησαν, το απόγευμα της Κυριακής, χριστιανικές οργανώσεις στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη, μπροστά από την Παλιά Βουλή, στη Σταδίου.

«Όχι στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα, Όχι στον Ισόβιο Αριθμό Ανθρώπου -Αρνούμαι να την παραλάβω. Σφραγίστηκα μια φορά με τη χάρη του Θεού όταν βαπτίστηκα. Δεν θα σφραγιστώ τώρα με τη χάρη του αντίχριστου, Χριστός και αντίχριστος δεν πάνε μαζί!» ανέφεραν στο κάλεσμά τους.

«Δεν θέλουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα, που δεν είναι ταυτότητα, αλλά κάρτα πολίτη. Είναι μια δηλαδή υπερκάρτα. Και τι περιλαμβάνει; Περιλαμβάνει όλα όσα έχει ένας άνθρωπος. […] Δεν πρέπει να πάρει κανένας Ορθόδοξος Χριστιανός. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα και είναι εγκλωβισμός των ανθρώπων σε ένα παγκόσμιο σύστημα για να γίνουν δούλοι. Όποιος πάρει την ηλεκτρονική ταυτότητα θα γίνει δούλος αυτών, δεν θα μπορεί ποτέ να ξεφύγει από αυτούς» είπε από μικροφώνου ένας εκ των διοργανωτών, όπως αναφέρει το Orange Press.

Σε κείμενα που μοίραζαν επικαλούνται φράσεις «ειδικών» που, όπως ισχυρίζονται, είχαν εργαστεί σε εταιρείες που εγκατέστησαν «ολόκληρο το παγκόσμιο σύστημα κομπιούτερ» και οι οποίοι υποστηρίζουν ότι «αν έχετε πιστωτική κάρτα και τη βάλετε σε οποιαδήποτε αυτόματη μηχανή είσπραξης, σε οποιαδήποτε τράπεζα του κόσμου, θα σας συνέδεε αυτόματα με τον υπερυπολογιστή της Ευρώπης και τα τρία πρώτα ψηφία που θα ενεργοποιήσουν την κάρτα σας είναι ο αριθμός 666».

Υπενθυμίζεται ότι ο Προσωπικός Αριθμός αναμένεται μέσα στον Μάιο και θα χορηγείται στους πολίτες μέσω ειδικής εφαρμογής του Gov.gr, η οποία σχεδιάστηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο Προσωπικός Αριθμός θα έχει 12 ψηφία, τα εννέα εκ των οποίων θα είναι ο γνωστός μας ΑΦΜ.

