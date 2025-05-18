Του Μάκη Συνοδινού

Αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενο από ένα γκαζάκι και κροτίδες, τοποθέτησαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από την πολυκατοικία που διαμένει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου, στην οδό Τσιμισκή στον Λυκαβηττό.

Στο σημείο εντοπίστηκαν υπολείμματα από μονωτική ταινία, γκαζάκι και κροτίδες.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η κρατική ασφάλεια.

Σε δεύτερο περιστατικό, γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοσχέδιος μηχανισμός εξερράγη στην είσοδο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, όπου διαμένει η πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Και σε αυτή την περίπτωση βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι, μονωτική ταινία και κροτίδες.

Υλικές ζημιές προκλήθηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Πηγή: skai.gr

