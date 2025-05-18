Ηλεία: Στον εισαγγελέα ο 23χρονος δράστης της δολοφονίας στο Ψάρι Βάρδας

Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας ο 23χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία του 24χρονου ομοεθνούς του, η οποία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Ψάρι Βάρδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, ο κατηγορούμενος, που έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του στις διωκτικές αρχές και φέρεται να έχει μετανιώσει, προσήλθε χωρίς δικηγόρο στο Δικαστικό Μέγαρο, ενώ αναμένεται ο διορισμός συνηγόρου υπεράσπισης από το Πρωτοδικείο Αμαλιάδας, προκειμένου να παρασταθεί στη διαδικασία της απολογίας του ενώπιον του Ανακριτή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο άνδρες διέμεναν στην ίδια περιοχή και εργάζονταν μαζί σε θερμοκήπιο στο Ψάρι Βάρδας, ενώ τα στοιχεία δείχνουν πως το φονικό διαπράχθηκε αιφνιδιαστικά και χωρίς να υπάρχουν προηγούμενες εντάσεις μεταξύ τους.

Ο 23χρονος φέρεται να κατάφερε ένα και μοναδικό, θανάσιμο πλήγμα με αναδιπλούμενο σουγιά στο θώρακα του 24χρονου, την ώρα που εργάζονταν.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της παράνομης οπλοφορίας και της οπλοχρησίας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για την ανθρωποκτονία

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στο Ψάρι Ηλείας, από αστυνομικούς της μικτής περιπολίας του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος χθες το μεσημέρι, ευρισκόμενος σε θερμοκήπιο στο Ψάρι Ηλείας, έπληξε με μαχαίρι έναν 24χρονο ομοεθνή του και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν στον τόπο του εγκλήματος, έναν αναδιπλούμενο σουγιά.

