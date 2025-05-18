Δεν μας έφταναν οι Αμερικανοί, τώρα έχουμε και τους Βρετανούς...

Ο λόγος για στρατιωτικούς, μέλη πληρώματος του αεροπλανοφόρου Prince of Wales, το οποίο βρέθηκε στα Χανιά για μία εβδομάδα.

Τα 1.650 άτομα του πληρώματος σίγουρα βρήκαν χρόνο για να διασκεδάσουν και να το ρίξουν λίγο έξω... Κάποιοι ωστόσο, περισσότερο από όλους.

Οι εικόνες που φέρνει στη δημοσιότητα το zarpanews.gr προκαλούν αλγεινή εντύπωση, καθώς οι στρατιωτικοί φαίνεται να είναι μεθυσμένοι και να κυκλοφορούν γυμνοί στο λιμάνι.

Μετά από έντονες παρατηρήσεις των παρευρισκομένων, ευτυχώς τα μάζεψαν κι έφυγαν.

Πάντως όπως καταγγέλλουν στο zarpanews.gr, οι επιχειρηματίες του Ενετικού Λιμανιού, συχνά πυκνά υπάρχουν παρατράγουδα με μεθυσμένους ναύτες από τα αεροπλανοφόρα που επισκέπτονται τα Χανιά, ευτυχώς όχι πολύ σοβαρά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.