«Δεν μπορούμε να αφήσουμε αναπάντητο τίποτα. Είναι ντροπή, είναι προσβλητικό, είναι στημένο, είναι συκοφαντικό αυτό που γίνεται» ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά η εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» Βούλα Γεωργάκη.

«Κάναμε μία γιορτή, την οποία κάνουμε 35 χρόνια. Είναι στοχοποιημένο. Όλα τα χρόνια που υπηρετούμε με σεβασμό και υπερβάλλοντας τον εαυτό μας, υπάρχουν μέρες που δεν μπορούμε ούτε να πιούμε νερό», πρόσθεσε.

Επίσης, η κα Γεωργάκη σημείωσε ότι «επί διακυβέρνησης του ο κ. Πολάκης, με παρέπεμψε στο δικαστήριο για παρακώλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας, ενώ νοσούσα με καρκίνο».

«Το νοσοκομείο δεν είχε εφημερία, είναι άλλο ένα ψέμα. Βαρέθηκα τη λάσπη και τους συκοφάντες», σημείωσε η κα Γεωργάκη και έκανε λόγο για «εμμονική εμπάθεια» και «κομματικό σκοταδισμό που υπήρχε στο νοσοκομείο αλλά επήλθε η εργασιακή ειρήνη».

«Είναι κατάπτυστο, είναι ανήθικο. Μπορούν να μας χτυπήσουν για οτιδήποτε άλλο θέλουν αλλά όχι για αυτό», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

