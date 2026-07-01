ΕΚΠΟΙΖΩ: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του προγράμματος SPETE για συμμετοχικές ενεργειακές ανακαινίσεις σε Χίο, Αθήνα και Ιωάννινα

Την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του ευρωπαϊκού προγράμματος SPETE για την προώθηση των συμμετοχικών ενεργειακών ανακαινίσεων (Citizen-Led Renovation - CLR) ανακοίνωσε η ΕΚΠΟΙΖΩ, με την πραγματοποίηση της συνάντησης γνωριμίας της Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών Χίου και την παρουσίαση του προγράμματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός συμμετοχικού μοντέλου ενεργειακής αναβάθμισης ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων, στο οποίο οι πολίτες θα έχουν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Όπως αναφέρεται, σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στη Χίο και συμμετείχαν ο δήμαρχος Χίου, Γιάννης Μαλαφής, εκπρόσωποι της Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών Χίου ΣΥΝ.ΠΕ. και της Προμηθευτικής Α.Α.Ε. ΟΤΑ, παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι δυνατότητες του Citizen-Led Renovation, ενώ πραγματοποιήθηκε και χαρτογράφηση των ειδικοτήτων που θα συγκροτήσουν τοπική ομάδα δράσης για την υλοποίηση ενεργειακών αναβαθμίσεων με βάση το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου.

Στις εργασίες συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου, Στέφανος Παλλαντζάς, και ο Κωστής Πανταζής από την Electra Energy Cooperative. Ακολούθησε συνάντηση με κατοίκους και μέλη της ενεργειακής κοινότητας, καθώς και επίσκεψη σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια που εξετάζονται για τις πρώτες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αντίστοιχες επισκέψεις και συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα και στις ενεργειακές κοινότητες Κοινέργεια στα Ιωάννινα και Υπερίων στην Αθήνα, με στόχο την καταγραφή των αναγκών και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των μελών τους και τη δημιουργία τοπικών ομάδων ανακαίνισης.

Με την ολοκλήρωση της φάσης χαρτογράφησης, το πρόγραμμα εισέρχεται στο επόμενο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας στις ενεργειακές κοινότητες, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων και, σε επόμενο στάδιο, να μπορούν να παρέχουν σχετικές υπηρεσίες στα μέλη τους και στις τοπικές κοινωνίες.

Υπενθυμίζεται ότι το SPETE υλοποιείται στην Ελλάδα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου, την ΕΚΠΟΙΖΩ και την Electra Energy Cooperative, με πιλοτική εφαρμογή στην Αθήνα, τα Ιωάννινα και τη Χίο, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Citizen-Led Renovation III, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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