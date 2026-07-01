Της Έλενας Γαλάρη

Την ενοχή του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων Αθανασίας Ρέππα για υπόθαλψη εγκληματία από κοινού και παράβαση καθήκοντος από κοινού κατ’ εξακολούθηση ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας σχετικά με τους ελέγχους που έγιναν για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου, ο εισαγγελέας έκρινε ότι η συγκεκριμένη πράξη δεν συνιστά πλημμέλημα, αλλά κακούργημα καθώς η εκτιμώμενη ζημιά υπερβαίνει τις 120 χιλιάδες ευρώ. Ως εκ τούτου, ζήτησε από το δικαστήριο, λόγω αναρμοδιότητας, να παραπέμψει την υπόθεση στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών.

«Οι κατηγορούμενοι επέδειξαν συμπεριφορά που δεν ταιριάζει με το επαγγελματικό προφίλ τους. Δεν επρόκειτο για αμέλεια. Με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα έκθεση του 2020 της Τυχεροπούλου που ζητούσε να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές. Οι έλεγχοι της κ. Τυχεροπούλου είχαν εντοπίσει 39 περιπτώσεις παραγωγών στους οποίους είχαν δοθεί επιδοτήσεις παρότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις» είπε ο εισαγγελέας και πρόσθεσε:

«Ενώ κανείς θα ανέμενε ο κ.Μελάς και η κ. Ρέππα να στείλουν τον φάκελο στην εισαγγελία και να παύσουν οι πληρωμές, η κ. Ρέππα είπε ότι έλειπαν έγγραφα και ότι η έκθεση ήταν παράνομη και ελλιπής. Είχαν πράγματι προβλήματα νομιμότητας οι έλεγχοι της Τυχεροπούλου; Είχε εντολή από τον πρώην πρόεδρο Γρ. Βάρρα να κάνει τους ελέγχους. Αλλά ακόμα κι αν δεν είχε, θα ψέξουμε μια υπάλληλο ακόμα και εάν αυθαίρετα στο σπίτι της το απόγευμα αν έφερε αποτελέσματα σε περιπτώσεις απάτης; Οι έλεγχοι της κ. Τυχεροπούλου ήταν καθ' όλα νόμιμοι».

Η δίκη διεκόπη για αύριο 2 Ιουλίου οπότε αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου.

Πηγή: skai.gr

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