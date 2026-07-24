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Πακιστάν: Επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας, τουλάχιστον 15 νεκροί

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ οι επιχειρήσεις ασφαλείας στην περιοχή έχουν ενταθεί προς αποφυγή νέων επιθέσεων

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Πακιστάν

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους 12 στρατιώτες, έχασαν τη ζωή τους έπειτα από επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας στο βορειοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του πακιστανικού στρατού.

Η επίθεση σημειώθηκε σε περιοχή όπου οι δυνάμεις ασφαλείας αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια έντονη δράση ένοπλων εξτρεμιστικών οργανώσεων. Ο βομβιστής φέρεται να πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη με αποτέλεσμα τον θάνατο στρατιωτών, άλλων ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο και φυσικά του ιδίου.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πακιστάν βομβιστής-καμικάζι
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