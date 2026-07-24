Πακιστάν: Επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας, τουλάχιστον 15 νεκροί

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους 12 στρατιώτες, έχασαν τη ζωή τους έπειτα από επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας στο βορειοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του πακιστανικού στρατού.
Η επίθεση σημειώθηκε σε περιοχή όπου οι δυνάμεις ασφαλείας αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια έντονη δράση ένοπλων εξτρεμιστικών οργανώσεων. Ο βομβιστής φέρεται να πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη με αποτέλεσμα τον θάνατο στρατιωτών, άλλων ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο και φυσικά του ιδίου.
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